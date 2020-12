[EN DIRECT] Les derniers développements sur la COVID-19

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 continue de bouleverser nos vies de plusieurs manières.

Voici ce qu’il faut savoir sur la pandémie au fil de votre journée.

DERNIER BILAN 15H40

PLANÉTAIRE

Cas: 81 103 454

Morts: 1 770 304

Rétablis: 45 847 183

ÉTATS-UNIS

Cas: 19 228 424

Morts: 334 116

CANADA

Québec: 194 930 (8 060 décès)

Ontario: 171 416 (4377 décès) (chiffres de dimanche)

Alberta: 93 781 (890 décès) (chiffres du 23 décembre)

Colombie-Britannique: 48 609 (808 décès) (chiffres du 24 décembre)

Manitoba: 24 252 (654 décès)

Saskatchewan: 14 255 (134 décès) (chiffres du 24 décembre)

Nouvelle-Écosse: 1478 (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 593 (8 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 389 (4 décès)

Nunavut: 265 (1 décès) (chiffres du 18 décembre)

Île-du-Prince-Édouard: 94 (chiffres du 24 décembre)

Yukon: 60 (1 décès) (chiffres du 24 décembre)

Territoires du Nord-Ouest: 24(chiffres du 24 décembre)

Canadiens rapatriés: 13

Total : 550 159(15 002 décès)



NOUVELLES

11h16 | Le Québec enregistre 37 décès supplémentaires

Le Québec compte, lundi, 2265 nouvelles infections et 37 décès de plus, pour un total de 194 930 cas confirmés et 8060 décès depuis le début de la pandémie.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 28 DÉCEMBRE 2020

- 194 930 personnes infectées (+2265)

- 8060 décès (+37)

- 1124 personnes hospitalisées (+39)

- 150 personnes aux soins intensifs (+1)

- Les prélèvements réalisés le 26 décembre s’élèvent à 16 550, pour un total de 4 793 646

- 2327 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 19 643

10h21 | Les policiers jouent les trouble-fêtes à Sainte-Foy

Une dénonciation citoyenne a permis aux policiers de Québec de mettre un terme à un party d’une quinzaine de jeunes dans une résidence de Sainte-Foy, dimanche soir.

10h02 | Ils reçoivent par erreur cinq doses de vaccin

Huit employés d'une maison de retraite allemande se sont par erreur vus administrer cinq doses de vaccin contre la COVID-19, sans grave conséquence sanitaire à ce stade.

9h49 | Voici 12 choses hors norme qui vont rester en place après cette année

La COVID-19 a mené à une série de changements dans nos habitudes de vie et façons de faire en 2020.

9h35 | Voyage dans un tout inclus: «ce n’est vraiment pas une bonne idée»

Voyager dans les tout inclus en pleine pandémie «n’est vraiment pas une bonne idée», soutient l’épidémiologiste Nimâ Machouf en entrevue à LCN.

8h23 | La Suède veut se doter d'une nouvelle loi pour lutter contre la pandémie

Le gouvernement suédois a présenté lundi un projet de loi le dotant temporairement de nouveaux pouvoirs pour lutter contre la pandémie de COVID-19 et dont il souhaite l'application dès janvier.

8h17 | Un ministre venu prêter main-forte

Pendant deux semaines, lors de la première vague, Lionel Carmant a rempli ses fonctions de ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, le jour, avant d’aller travailler en CHSLD, le soir. Ce passage sur le terrain lui a permis d’identifier des lacunes à corriger pour mieux soigner nos aînés.

8h00 | Philippines: vaccin non autorisé contre la COVID pour la garde rapprochée du président

Des membres de l'équipe de sécurité du président des Philippines Rodrigo Duterte ont été vaccinés contre la COVID-19 avec un produit chinois qui n'a pas encore été autorisé, ont fait savoir lundi les autorités.

7h21 | Un feu d'artifice du Nouvel An sans spectateur à Sydney

Aucun spectateur ne sera autorisé jeudi soir sur les bords de la baie de Sydney pour admirer le traditionnel feu d'artifice du Nouvel An, les autorités redoutant qu'accueillir un public même restreint ne favorise l'épidémie.

6h11 | La distribution des repas compromise dans un CHSLD de Lévis

Toujours frappé par une éclosion majeure, le CHSLD Paul-Gilbert, de Lévis, qui est également un centre de vaccination, a besoin de renfort alors qu’il n’y a même pas assez de personnel pour distribuer les repas aux usagers.

6h06 | Quatre ans de prison pour la «journaliste citoyenne» qui a couvert la COVID en Chine

Une «journaliste citoyenne« qui avait couvert l'épidémie de COVID-19 à Wuhan a été condamnée lundi à quatre ans de prison, au moment où le pouvoir chinois vante sa réussite dans la lutte contre la maladie répandue depuis à la surface du globe.

5h13 | Des Québécois sur le party dans le Sud

Pas de masque, pas de lavage de mains, accolades avec des étrangers : les Québécois en vacances dans le Sud font la fête comme si le coronavirus n’existait plus, au risque de le ramener à la maison.

3h08 | Léger retard dans la livraison de vaccins Pfizer à huit pays européens

Les livraisons de vaccins contre la COVID-19 à huit pays européens, dont l'Espagne, subiront un léger retard en raison d'un problème logistique à l'usine Pfizer en Belgique, a annoncé lundi le ministère espagnol de la Santé au lendemain du lancement de la campagne de vaccination dans l'UE.

1h37 | Nouvelle variante du virus: Ryad prolonge la fermeture des frontières

L'Arabie saoudite a annoncé la prolongation d'une semaine de la fermeture de ses frontières terrestres et maritimes et de la suspension des vols internationaux en raison de l'apparition d'une nouvelle variante du nouveau coronavirus.

