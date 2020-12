Hilaria Baldwin obligée de se défendre sur ses origines espagnoles

Hilaria Baldwin est critiquée sur les réseaux sociaux sur ses origines espagnoles qu’elle aurait enjolivées.

La femme de l’acteur Alec Baldwin a partagé une longue vidéo sur Instagram en fin de semaine pour répondre à des internautes qui affirmaient sur Twitter qu’elle feignait de parler avec un accent espagnol.

«J’ai vu des discussions en ligne qui questionnent mon identité et ma culture. C’est quelque chose qui me tient à cœur et pour ceux qui le demande, je vais vous reraconter mon histoire, une histoire que j’ai raconté plusieurs fois déjà. Je suis née à Boston et j’ai grandi entre le Massachusetts et l’Espagne. Mes parents et mes frères et sœurs vivent en Espagne mais moi j’ai choisi de vivre ici, aux États-Unis», a-t-elle expliqué.

«Nous célébrons ces deux cultures chez nous. Alec et moi élevons nos enfants dans les deux langues, de la même façon que j’ai grandi. C’es très important pour moi. Je comprends que mon histoire est différente, mais c’est la mienne et j’en suis fière.»

La polémique a pris naissance sur les réseaux sociaux après la publication d’une vidéo où la mère de famille et professeure de yoga semble oublier comme le mot concombre se prononce en anglais.

«J’ai été à l’école secondaire avec elle. Elle était vraiment fine et très sérieuse pendant ses cours de danse. Elle s’appelait Hillary Hayward-Thomas et n’avait pas du tout d’accent», ont affirmé plusieurs personnes sur Twitter.

La question des origines d’Hilaria Baldwin se posait également car la biographie en ligne de l’ancienne danseuse dit qu’elle est née à Majorque.

Celle qui est mère de cinq enfants aurait aussi dit dans un balado en avril dernier qu’elle était arrivée aux États-Unis à 19 ans seulement pour rentrer à l’université de New York

Alec Baldwin et sa fille aînée, Ireland, née de son union avec Kim Basinger ont pris la défense de la jeune femme qui a décidé de quitter les réseaux sociaux pour un moment.