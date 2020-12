La fumée d'un incendie incommode un hôpital de Laval

La fumée provoquée par l’embrasement d’un énorme amas de débris, située au centre de tri Multi-Recyclage, dérange depuis samedi à Laval.

La montagne de débris, composée principalement de résidus de bois, s’est enflammée il y a quelques semaines sans avoir été aperçue. La fumée de l’incendie, poussée par le vent, incommode des employés de l’hôpital de la Cité-de-la-Santé.

«On parle d’yeux rouges, yeux larmoyants, gorge qui pique, étourdissements, maux de tête intenses», a expliqué le membre de la CSN Jean-François Houle, lundi.

M. Houle ajoute que l’établissement n’a aucun moyen de contrer l’arrivée de la fumée.

«Le problème c’est que présentement, il faudrait fermer la ventilation pour empêcher la fumée d’entrer à l’intérieur. Mais avec la COVID-19, on ne peut pas fermer la ventilation. Si on ferme la ventilation, on doit donner des masques N95 à tous nos travailleurs.»

Les pompiers de la municipalité travaillent d’arrache-pied depuis que l’arrivée de la fumée. Éteindre le feu n’est pas une tâche facile, étant donné que les flammes se situent à l’intérieur de l’amas de débris.

«On tient à dire à la population que, s’il y a de la fumée qui se dirige vers leur quartier, il faut fermer les fenêtres et les portes de leur bâtiment. Il faut fermer aussi fermer les systèmes de ventilation», explique le chef pompier, Patrick Ferland.

«La fumée peut être irritante et incommodante, mais elle n’est pas toxique pour le moment.»

Mettre fin à un incendie de la sorte pourrait prendre de trois à dix jours. Les citoyens habitant dans les environs devront faire preuve de patience.

L’origine de l’incendie n’est pas criminelle, mais plutôt provoquée par une combustion instantanée en raison de la décomposition des matériaux.