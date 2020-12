Le Québec enregistre 37 décès supplémentaires

Le Québec compte, lundi, 2265 nouvelles infections et 37 décès de plus, pour un total de 194 930 cas confirmés et 8060 décès depuis le début de la pandémie.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 28 DÉCEMBRE 2020

- 194 930 personnes infectées (+2265)

- 8060 décès (+37)

- 1124 personnes hospitalisées (+39)

- 150 personnes aux soins intensifs (+1)

- Les prélèvements réalisés le 26 décembre s’élèvent à 16 550, pour un total de 4 793 646

- 2327 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 19 643

Les hospitalisations continuent de ⬆️. La situation est critique dans les hôpitaux. On compte sur la collaboration des Québécois pour respecter les consignes pendant les Fêtes afin d’éviter que la situation dans nos hôpitaux se détériore.

👇https://t.co/67V4bWdxIl — Christian Dubé (@cdube_sante) December 28, 2020

BILAN DES CAS PAR RÉGION

Bas-Saint-Laurent : 1223 (+13)

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 7491 (+67)

Capitale-Nationale: 17 491 (+179)

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 9400 (+99)

Estrie : 7537 (+73)

Montréal : 68 680 (+946)

Outaouais : 4630 (+49)

Abitibi-Témiscamingue : 332 (-1)

Côte-Nord : 296 (+1)

Nord-du-Québec : 72 (+1)

Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine : 1568 (+2)

Chaudière-Appalaches : 7905 (+96)

Laval : 15 980 (+195)

Lanaudière : 14 708 (+106)

Laurentides : 10 502 (+127)

Montérégie : 27 304 (+312)

Nunavik : 29 (-)

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 18 (-)

Hors Québec: 155 (-)

Région à déterminer: 4 (-)

Total: 194 930 cas confirmés

BILAN DES DÉCÈS PAR RÉGION

Bas-Saint-Laurent : 24

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 209

Capitale-Nationale : 647

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 348

Estrie : 160

Montréal : 3826

Outaouais : 107

Abitibi-Témiscamingue : 4

Côte-Nord : 3

Nord-du-Québec : 0

Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine : 42

Chaudière-Appalaches : 179

Laval : 746

Lanaudière : 387

Laurentides : 354

Montérégie : 1022

Nunavik : 0

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 2

Hors Québec : 0

Région à déterminer: 0

Total: 8060 décès