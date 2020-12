Peu de constats pour des rassemblements pendant les Fêtes

Malgré des centaines de plaintes, les Québécois ont généralement très bien collaboré avec les policiers durant les Fêtes, si bien que peu de constats ont été donnés, notent plusieurs services de police.

« Il n’y a pas eu d’abus, ç’a été très tranquille. Quand les agents ont eu un message à transmettre, ç’a été entendu dès la première fois. Les gens collaboraient beaucoup », souligne Kevin Latulippe, capitaine de la Régie intermunicipale de police Richelieu–Saint-Laurent qui dessert 17 municipalités, en Montérégie.

Aux quatre coins du Québec, des effectifs supplémentaires patrouillaient dans les rues les 24 et 25 décembre, pour s’assurer du respect des mesures sanitaires.

« Entre le 21 et le 27, on a reçu une cinquantaine d’appels pour les mesures sanitaires dans les commerces, près d’une soixantaine pour des résidences privées, et une dizaine pour des rassemblements interdits », énumère Stéphanie Beshara, porte-parole du Service de police de Laval.

Sauf quelques exceptions, peu d’interventions ont mené à un constat.

« On a eu des citoyens qui étaient une dizaine dans une résidence, et deux étaient moins collaboratifs, alors ils ont chacun reçu un constat de 1546 $ », illustre quant à elle Isabelle Gendron, porte-parole de la police de Sherbrooke. Au total, sept constats ont été distribués par son service depuis le 23 décembre.

Refuser de collaborer

À Québec, une dénonciation citoyenne a permis de mettre un terme dimanche soir à un party de 14 jeunes adultes âgés de 16 à 19 ans, qui refusaient de collaborer.

Au bout du compte, ils ont reçu des constats d’infraction, d’une valeur de 560 $ à 1546 $, en fonction de leur âge.

À l’inverse, ceux qui partent sans histoire ne reçoivent qu’un avertissement.

« Incluant les appels et la patrouille, on en est à 50 avertissements. Les constats, c’est vraiment pour ceux qui refusent de se conformer aux décrets », indique quant à lui le capitaine Joël Lamarche, du Service de police de Terrebonne.

-Avec Jérémy Bernier

La police de Montréal et la Sûreté du Québec n’étaient pas en mesure de dresser un bilan de leurs opérations lundi.

QUELQUES CHIFFRES