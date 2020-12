Un programme pour encadrer les adeptes des jeux vidéo

Des programmes de mentorat sont offerts à des jeunes passionnés de jeux vidéo pour que cette activité ne devienne pas une dépendance.

Le «Gamer Mentor» proposent une structure et un horaire aux jeunes de 12 à 18 ans qui veulent être encadrés dans leur pratique.

«Les heures de coaching, dépendant de la formule que les parents prennent, c’est soit deux heures de pratique, ou deux fois deux heures de pratique ou trois fois...», détaille le «Gamer Mentor», Mathieu Arcand.

Les cours permettent aussi de repérer et éviter les situations toxiques qui se produisent souvent en ligne.

«Les parents pensent que le jeune, vu qu'il est dans le salon, est correct, en sécurité. Mais pour vrai, si vous entendiez ce qui se dit dans le casque d'écoute, ce n’est pas chic», explique M. Arcand.

«Des mots crus (...) Des genre: "va te suicider" ou "ça ne sert à rien ce que tu fais, tu ne sers à rien. Clairement, tu ne sers à rien." Ça t'affecte sur le long terme. Donc, c'est important que nous, de les mettre dans une communauté qui est saine.»

Des ateliers sur les saines habitudes de vie sont également proposés aux jeunes pendant une heure, une fois par semaine.

Par exemple, les jeunes inscrits doivent faire au moins 30 minutes d'exercice physique par jour.

Wylliam Cameron, 17 ans, est l'un des participants. En quelques semaines, ses proches ont observé un gros changement.

«Ça a vraiment paru. Je suis plus enjoué. Je parle plus. Je suis moins renfermé sur moi-même. Justement, j'ai rejoint une organisation de jeux vidéo, mais je joue moins aux jeux vidéo. Je passe plus de moments à l'extérieur, en famille», fait-il savoir.

Le coût est d'environ 230 dollars pour un mois d'encadrement, et les sessions reprennent après les Fêtes.