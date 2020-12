[EN DIRECT] Les derniers développements sur la COVID-19

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 continue de bouleverser nos vies de plusieurs manières.

Voici ce qu’il faut savoir sur la pandémie au fil de votre journée.

DERNIER BILAN 11H00

PLANÉTAIRE

Cas: 81 462 618

Morts: 1 778 266

Rétablis: 46 129 211

ÉTATS-UNIS

Cas: 19 321 774

Morts: 335 208

CANADA

Québec: 197 311 (8124 décès)

Ontario: 175 908 (4455 décès)

Alberta: 98 269 (1002 décès) (chiffres du 23 décembre)

Colombie-Britannique: 48 609 (808 décès) (chiffres du 24 décembre)

Manitoba: 24 252 (654 décès)

Saskatchewan: 14 255 (134 décès) (chiffres du 24 décembre)

Nouvelle-Écosse: 1478 (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 593 (8 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 389 (4 décès)

Nunavut: 265 (1 décès) (chiffres du 18 décembre)

Île-du-Prince-Édouard: 94 (chiffres du 24 décembre)

Yukon: 60 (1 décès) (chiffres du 24 décembre)

Territoires du Nord-Ouest: 24 (chiffres du 24 décembre)

Canadiens rapatriés: 13

Total : 561 520 (15 256 décès)



NOUVELLES

12h14 | Record de cas quotidien en Ontario

L’Ontario a enregistré son plus important nombre quotidien de gens infectés par la COVID-19, mardi.

12h | Finances personnelles: la pandémie alimente le pessimisme

Les Canadiens sont moins optimistes qu’il y a un an par rapport à leurs finances personnelles et l’état de l’économie, selon un sondage de la Banque CIBC dévoilé mardi.

11h53 | COVID-19: 16 nouveaux décès dans la Capitale-Nationale

La région de la Capitale-Nationale a déclaré 16 nouveaux décès en lien avec la COVID-19, mardi, pendant que la transmission du virus ne faiblit pas.

11h45 | Cuba prévoit administrer son propre vaccin d'ici six mois

Cuba prévoit de lancer une vaste campagne de vaccination contre la COVID-19 au cours du premier semestre 2021 avec son propre vaccin, a annoncé un haut responsable du secteur de la santé.

11h27 | Encore en confinement après le 11 janvier?

Le nombre de cas élevé de COVID-19 enregistré dans les dernières semaines au Québec démontre que la deuxième vague n’est pas contrôlée, ce qui pourrait forcer le prolongement du confinement.

11h00 | 64 décès de plus s'ajoutent au bilan québécois

Le Québec compte, mardi, 2381 nouvelles infections et 64 décès de plus, pour un total de 197 311 cas confirmés et 8124 décès depuis le début de la pandémie.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 29 DÉCEMBRE 2020

- 197 311 personnes infectées (+2381)

- 8124 décès (+64)

- 1131 personnes hospitalisées (+7)

- 148 personnes aux soins intensifs (-2)

- Les prélèvements réalisés le 27 décembre s’élèvent à 23 444, pour un total de 4 817 090

- 2857 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 22 500

10h27 | La France «championne du monde» des réfractaires au vaccin

Seuls quatre Français sur 10 souhaitent se faire vacciner contre la COVID-19, selon un sondage diffusé mardi qui octroie à la France la place de «championne du monde» des pays réfractaires, devant la Russie et l’Afrique du Sud.

9h55 | Une première personne infectée par le variant britannique au Québec

Une première personne au Québec a été infectée par la nouvelle souche de la COVID-19, soit la variante S, a annoncé le ministère de la Santé de la province, mardi.

#COVID19 La santé publique confirme qu’une première personne au Québec a été infectée par la nouvelle souche de la COVID-19, soit la variante S. Soulignons que l’arrivée de cette nouvelle souche ne change rien aux mesures d’isolement habituelles. https://t.co/7JAirrpk80 — Christian Dubé (@cdube_sante) December 29, 2020

9h49 | Contrevenants de la COVID-19: le nombre de dénonciations repart à la hausse à Montréal

Après une légère baisse, le nombre d’appels de la part de citoyens souhaitant dénoncer ceux contrevenant aux mesures sanitaires de la COVID-19 sur l’île de Montréal a atteint un pic la semaine dernière, selon les données présentées mardi par la police locale.

8h46 | COVID-19: toujours «critique» dans les hôpitaux

La situation du système de santé québécois demeure « critique », a insisté lundi le ministre Christian Dubé, alors que 39 personnes de plus sont hospitalisées pour la COVID-19 et que 37 malades sont morts.

8h25 | Reconfinement et vaccination, le gouvernement français sous pression

Un reconfinement local dans l'Est ? Un allongement du couvre-feu ? À trois jours de 2021, les Français sont suspendus à d'éventuelles annonces du gouvernement et des voix commencent à réclamer qu'on vaccine plus rapidement.

8h12 | Ils se livrent depuis des mois à une guerre sans merci

Les travailleurs du domaine de la santé se souviendront longtemps de l’année 2020, qui a été particulièrement marquante en raison des «grands bouleversements» occasionnés par le virus de la COVID-19 hautement contagieux.

7h40 | Les gestes de conduite dangereuse en hausse pendant la pandémie

Les cas de conduite dangereuse sont en hausse par rapport aux premières semaines de la pandémie de COVID-19, selon un sondage de l’Association canadienne des automobilistes (CAA) publié mardi.

7h19 | Il met «sa famille de côté» pour combattre le virus

Un infirmier auxiliaire, qui travaille 7 jours sur 7, le soir et la nuit, depuis mars, affirme avoir été forcé de «laisser sa famille de côté» pour subvenir aux besoins des personnes âgées dans les établissements durement touchés par la COVID-19.

6h24 | Le casse-tête des produits essentiels

Des clients qui doivent remplacer un électroménager sont perplexes devant la décision du gouvernement de ne pas les considérer comme des produits essentiels alors que la peinture blanche ou la teinture à cheveux le sont.

6h20 | Voici pourquoi ils ont été surnommés les covidiots

Décourageante, mais parfois divertissante, la « covidiotie » a fait une entrée fracassante au Québec cette année, en faisant voir de toutes les couleurs aux autorités.

6h02 | Voyages dans les Sud: des offres alléchantes des compagnies aériennes

Tandis que les gouvernements du Québec et du Canada continuent de déconseiller tout séjour non essentiel à l’étranger, compagnies aériennes et voyagistes multiplient les offres alléchantes pour inciter un maximum de Québécois à prendre des vacances.

5h58 | Voyages dans les Sud: les vacanciers seront-ils vraiment surveillés?

Le gouvernement devra faire des vérifications plus poussées pour contrer les récalcitrants tentés de ne pas suivre à la lettre la quarantaine au retour du Sud, si on veut éviter que la situation s’aggrave au Québec, croit un spécialiste.

5h14 | Corée du Sud: début de la vaccination des forces américaines

Les États-Unis ont commencé mardi à vacciner leurs forces stationnées en Corée du Sud le jour où, le pays, frappé par une troisième vague épidémique, a enregistré un nombre record de décès dus au coronavirus.

Les forces américaines en Corée (USFK) ont administré des doses du vaccin Moderna au personnel soignant militaire et civil ainsi qu'aux membres de l'état-major du commandement.

5h13 | Arrivée en Espagne d'une première cargaison de centaines de milliers de vaccins contre la COVID-19

L'Espagne a reçu mardi plus de 350 000 doses du vaccin Pfizer/BioNTech contre la COVID-19, au lendemain d'un incident logistique en Belgique qui avait empêché cette livraison lundi à la première heure, a annoncé le gouvernement espagnol.

4h56 | L'UE demande à la Chine la libération «immédiate» de la «journaliste citoyenne» Zhang Zhan

L'UE a demandé mardi à la Chine la «libération immédiate» de la «journaliste citoyenne» Zhang Zhan condamnée lundi à quatre ans de prison, alors qu'un important accord sur les investissements entre Pékin et Bruxelles est proche d'aboutir.

«L'UE appelle à la libération immédiate de Mme Zhang Zhan», emprisonnée après couvert l'épidémie de COVID-19 à Wuhan, ainsi que celle de défenseurs des droits de l'homme et personnalités détenues en Chine pour avoir rapporté des informations "d'intérêt public", a annoncé dans un communiqué un porte-parole du chef de la diplomatie européenne Josep Borrell.

4h00 | Personnalité de l’année 2020: les anges gardiens du système de santé

Qu’aurait fait le Québec sans ses anges gardiens de la santé depuis le début de la pandémie de COVID-19? Poser la question, c’est y répondre.

Les professionnels du système de santé ont multiplié les sacrifices et fait preuve d’un courage remarquable en faisant plus que leur boulot, parfois au péril de leur propre santé.

4h00 | La pandémie, l’événement de l’année 2020 de l’Agence QMI

La pandémie de COVID-19 a bouleversé tous les pays du monde, s’inscrivant sans aucun doute comme l’événement de l’année, voire de la décennie.

Neuf mois après le début de la pire crise sanitaire des 100 dernières années, les Québécois sont fatigués du damné virus qui n’a pas fini de leur en faire baver.

3h59 | La nouvelle souche présente en Allemagne depuis novembre

La nouvelle souche du coronavirus détectée au Royaume-Uni était déjà présente dans le Nord de l'Allemagne dès le mois de novembre où elle a été identifiée chez un patient, ont indiqué les autorités sanitaires allemandes mardi.

Des scientifiques ont «pu séquencer la variante du virus B1.1.7, chez une personne infectée en novembre cette année», a affirmé le ministère de la Santé de Basse-Saxe (Nord), dans un communiqué, transmis à l'AFP.

3h58 | En Angleterre, plus de patients hospitalisés qu'au pic d'avril

Le nombre de malades du nouveau coronavirus hospitalisés en Angleterre a dépassé le pic de la première vague et le nombre de contaminations a atteint un nouveau record, plongeant les soignants «au coeur de la tempête», selon un responsable des services de santé.

3h26 | Le Bélarus commence la vaccination de sa population avec le vaccin russe

Le Bélarus a annoncé mardi le lancement de sa campagne de vaccination contre le nouveau coronavirus avec l'arrivée dans le pays du premier lot de vaccins russes Spoutnik V.

2h03 | La Bourse de Tokyo se hisse à un niveau record depuis 1990

La Bourse de Tokyo s'est sentie pousser des ailes mardi, atteignant en clôture son plus haut niveau depuis 30 ans, rendue confiante par les nouveaux sommets atteints la veille à Wall Street après la ratification du plan de relance américain.