La pandémie, l’événement de l’année 2020 de l’Agence QMI

La pandémie de COVID-19 a bouleversé tous les pays du monde, s’inscrivant sans aucun doute comme l’événement de l’année, voire de la décennie.

Neuf mois après le début de la pire crise sanitaire des 100 dernières années, les Québécois sont fatigués du damné virus qui n’a pas fini de leur en faire baver.

Selon le rédacteur en chef du «Journal de Montréal», Dany Doucet, la pandémie est le «plus gros événement survenu dans nos vies depuis la Deuxième Guerre mondiale».

Le seul espoir en cette fin d’année – marquée par un autre confinement – est l’opération vaccination. Il faudra être patient avant de pouvoir aller à son resto préféré, voir un film ou assister à un concert.

Pour Karine Gagnon, adjointe à la direction de l'information au «Journal de Québec», la pandémie «a bouleversé les vies des êtres humains de toute la planète, et on ne l'avait vraiment pas vue venir».

Le télétravail s’est imposé pour plusieurs; les élèves ainsi que les profs ont dû se faire à l’école à la maison. Lavage des mains, port du masque, distanciation physique: les Québécois ont dû prendre de nouvelles habitudes qui les empêchent, pour un temps encore, de se serrer la pince ou de se donner la bise.

Parmi les chapitres les plus sombres, on pense aux nombreuses familles ayant perdu un proche ou ceux dont la santé demeure hypothéquée. Le plus déchirant aura été tous ces ainés qui sont partis seuls, sans personne à leur côté pour les accompagner.

On a aussi vu des situations tristes dans certains lieux d’hébergement où des personnes âgées étaient déshydratées et laissées dans leurs selles.

Covidiots et complotistes

La pandémie a révélé la difficulté de faire respecter les mesures sanitaires. On a découvert des covidiots mettant à risque la santé d’autrui et leur propre bien-être. Que dire de tous les complotistes qui n’y croient pas et évoquent un complot mondial?

Tout ce beau monde étant maintenant connecté, ça n’augure rien de bon pour la suite des choses, y compris pour la vaccination!

Le Québec a été la province la plus affectée au pays, mais la situation s’est maintenant détériorée en Ontario ainsi que dans les provinces de l’ouest, notamment en Alberta.