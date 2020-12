L'année 2020 en 30 photos marquantes

Passée en grande partie sous le signe de la pandémie de COVID-19, 2020 n'a pas été de tout repos. Immenses feux de forêt, disparitions tragiques, explosion et autres tremblements de terre ont marqué l'année.

Voici une sélection d'images prises par des photographes de l'AFP.

4 janvier 2020 – Cooma en Australie

AFP

Un kangourou fuit les immenses feux de forêt qui ont ravagé une partie du pays pendant plusieurs semaines.

26 janvier 2020 – Los Angeles en Californie

AFP

Stupeur dans le monde du basketball lorsque l'ancienne vedette des Lakes, Kobe Bryant, perd la vie dans un écrasement d'hélicoptère en compagnie de sa fille et de six autres passagers.

30 janvier 2020 – Wuhan, Chine

AFP

Les autorités de la ville d’où la pandémie de COVID-19 serait partie s’affairent à évacuer le corps d’un vieil homme qui vient de mourir en pleine rue.

31 janvier 2020 – Londres, Royaume-Uni

AFP

Des Britanniques fêtent l'entrée en vigueur du «Brexit» alors que le Royaume-Uni quittait officiellement l'Union européenne.

4 février 2020 - Washington, États-Unis

AFP

La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, déchire sa copie du discours sur l’état de l’Union, quelques minutes seulement après que le président Trump se soit adressé à l’assemblée.

5 mars 2020 – Londres, Royaume-Uni

AFP

Dernière sortie officielle pour le compte de la famille royale pour le prince Harry et Meghan Markle. Le couple avait demandé quelques semaines plus tôt à ne plus dépendre de la royauté britannique.

13 mars 2020 – Milan, Italie

AFP

Une infirmière de l’hôpital Cremona réconforte une de ses collègues alors que les établissements hospitaliers du pays étaient submergés par des patients atteints du nouveau coronavirus.

23 mars 2020 – Wuhan, Chine

AFP

Pause lunch et distanciation sociale pour les ouvriers de l’usine Dongfeng Honda. Les habitants de la ville étaient alors autorisés à reprendre un semblant de vie normale après deux mois de confinement strict.

28 mars 2020 – Chennai, Inde

AFP

Un policier porte un casque «virus» pour rappeler à la population de respecter le confinement mis en place pour limiter la propagation de la COVID-19.

1er avril 2020 – Paris, France

AFP

Un premier TGV médicalisé quitte la capitale française pour conduire des malades de la COVID-19 dans des hôpitaux de l’ouest du pays, dont les unités de soins intensifs étaient moins saturées.

3 avril 2020 - Montcada i Reixac, Espagne

AFP

Les dépouilles de dizaines de personnes décédées de la COVID-19 sont entreposés dans le stationnement du salon funéraire Collserola. Ce jour-là, près de 900 personnes étaient mortes des suites du coronavirus à travers l’Espagne.

22 avril 2020 – New York, États-Unis

AFP

Une femme porte le masque dans les rues de la Grosse Pomme alors que le gouverneur de l’État, Andrew Cuomo, venait d’annoncer un allongement du confinement jusqu’au 15 mai.

3 mai 2020 – Neuchatel, Suisse

AFP

L’abbé Vincent Marville seul au milieu de la basilique de la ville mais entouré des portraits de plus de 400 paroissiens. Les curés, pasteurs, rabbins et autres imams du monde entier ont dû trouver de nouvelles façons de célébrer les cérémonies religieuses.

17 mai 2020 – Quartier de Brooklyn, États-Unis

AFP

Distanciation sociale au Domino Park alors que l’état de New York commençait à déconfiner après de difficiles semaines sur le plan sanitaire.

29 mai 2020 – Minneapolis, États-Unis

AFP

Manifestation monstre après la mort de George Floyd, un Afro-américain tué lors d’une intervention policière particulièrement choquante.

30 mai 2020 – Coral Gables, Floride

AFP

Des policiers déposent un genou à terre en réaction à la mort de George Floyd. De nombreux services de police feront de même à travers les États-Unis dans les jours suivants.

31 mai 2020 – Berlin, Allemagne

AFP

Peu de distanciation sociale pour ces fêtards qui voulaient soutenir les boîtes de nuit, fermées depuis plusieurs semaines afin de lutter contre la propagation du nouveau coronavirus.

6 juin 2020 – Pretoria, Afrique du Sud

AFP

Makokou, un gorille de 35 ans, passe un scanner à l’académie de médecine vétérinaire de la ville.

13 juin 2020 – Sao Paulo, Brésil

AFP

Une femme enlace sa belle-sœur de 76 ans à travers un film plastique dans une résidence pour aînés.

27 juin 2020 – Ariha, Syrie

AFP

Un homme fume près d’immeubles détruits par des bombardements dans cette région tenue par des rebelles dans le nord de la province d’Idlib.

1er juillet 2020 – Hong Kong

AFP

Un manifestant est arrêté après avoir participé à un défilé d’opposants à la nouvelle loi de sécurité nationale.

26 juillet 2020 – Île de Chryssi

Une touriste profite de la plage de cette petite île située au sud de la Crète dans la mer Méditerranée. Chryssi est un site naturel protégé par décret européen en tant que zone de beauté naturelle.

4 août 2020 – Beyrouth, Liban

AFP

Débris encore fumant dans le port de Beyrouth, après une explosion qui a fait plus de 200 morts et 6500 blessés.

16 août 2020 – Novo Progresso, Brésil

AFP

Images aériennes des feux de forêt qui ont ravagé encore une fois une partie de l’Amazonie cette année.

9 septembre 2020 – San Francisco, Californie

AFP

Ciel apocalyptique près du Golden Gate alors que l’État de Californie était frappé par plusieurs gros incendies de forêt.

10 septembre 2020 – Culver City, Californie

AFP

Rentrée des classes particulière pour certains élèves afin de respecter les mesures sanitaires. Chaque pays (voire chaque école) s’est adapté à la pandémie pour permettre aux enfants d’apprendre dans les meilleures conditions possibles.

3 octobre 2020 – Saint-Martin-Vésubie, France

AFP

Cette commune du sud-est de la France a été particulièrement touchée par des pluies torrentielles et des inondations.

21 octobre 2020 – Gastonia, Caroline du Nord

AFP

Le président Donald Trump esquisse quelques pas de danse lors d’un rassemblement de campagne, à deux semaines de l’élection présidentielle.

7 novembre 2020 – Wilmington, Delaware

AFP

Le président-élu Joe Biden fête enfin sa victoire après plusieurs jours d’incertitude et de recomptage dans certains États américains.

25 novembre 2020 – Buenos Aires, Argentine

AFP

Des fans rendent hommage à la légende du soccer argentin, Diego Maradona, quelques heures après son décès à 60 ans.