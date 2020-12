Le prix des médicaments augmentera pour certains

Le prix des médicaments augmentera à compter du 1er janvier pour certaines personnes couvertes par le Régime public d’assurance médicaments du Québec, mais moins que prévu, à cause des mesures mises en place pendant la COVID-19.

Par exemple, la franchise mensuelle augmentera de 2,3% en 2021, alors que cette contribution aurait dû grimper de 3,5% sans les mesures mises en place en juin afin d’affronter la pandémie.

C’est donc dire que les personnes assurées sur le Régime public paieront un montant fixe de 22,25 $ chaque mois, lors de leur premier achat en pharmacie.

De plus, pour la prochaine déclaration d’impôt, le seul maximal de prime annuelle à payer à Revenu Québec est fixé à 662 $, une hausse de 2,2% par rapport à l’an dernier.

Encore là, l’augmentation aurait pu être plus importante, a expliqué la Régie de l'assurance maladie du Québec par voie de communiqué mardi.

«Sans la récente modification réglementaire, la croissance de la participation financière exigée à l'achat de médicaments aurait pu nuire à l'accès aux médicaments de personnes assurées parmi les plus vulnérables», a-t-on expliqué.

Dans le même objectif, la contribution attendue des personnes qui bénéficient d’une coassurance est aussi modifiée pour la nouvelle année.

Elle passera à 35% du prix de l’ordonnance, alors qu’elle aurait dû être de 40%.

Vieillissement et chômage

Bien que les hausses soient plus ténues qu’anticipées, la Régie dit être contrainte de revoir les tarifs, en partie à cause du vieillissement de la population.

Comme la grande majorité des personnes âgées sont assurées grâce au Régime public, la demande pour des médicaments d’ordonnance affiche une croissance importante puisque cette tranche de la population est en croissance.

«Le nombre moyen d'ordonnances par participant est passé de 75,15 (2018-2019) à 77,51 (2019-2020), soit une augmentation de 3,1 %», peut-on d’ailleurs lire dans le communiqué envoyé mardi.

À cette réalité s’ajoute celle de la pandémie, à cause de laquelle plus de personnes ont perdu leur emploi et, du même coup, leur assurance privée.

Davantage de médicaments sont aussi couverts par l’assurance publique comparativement à l'année dernière, a également ajouté la Régie.

D’autres hausses à venir

Les ajustements annoncés par Québec mardi sont en vigueur du 1er janvier au 30 juin prochain, date à laquelle la participation financière des assurés sera revue.

Quelque 3,7 millions de Québécois profitent du Régime public d’assurance médicaments. De ce nombre, plusieurs ne ressentiront pas les nouvelles hausses: 37 % ne paient aucune prime annuelle et 23 % jouissent de la gratuité complète des médicaments.