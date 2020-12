Pfizer/BioNTech : Québec songe à injecter les doses réservées

Avec 22 500 doses administrées depuis l’arrivée des premiers vaccins de Pfizer/BioNTech, il y a deux semaines, le Québec est encore bien loin de son objectif de 57 000 personnes vaccinées au 4 janvier. La cadence pourrait toutefois rapidement s’accélérer.

Malgré tout, le ministre de la Santé Christian Dubé s’est montré mardi satisfait du rythme de croisière dans la province. Il s’attend à ce que le nombre de vaccins administrés augmente au cours des prochaines semaines, notamment grâce à l’arrivée des doses de la pharmaceutique Moderna, plus faciles à conserver et à manipuler que celles de Pfizer/BioNTech.

Une autre variable pourrait cependant permettre au Québec de vacciner plus massivement sa population. La santé publique du Québec, comme celle de plusieurs autres provinces, réfléchit à la possibilité d’administrer la première dose du vaccin de Pfizer au plus grand nombre possible, plutôt que de réserver des doses pour la deuxième injection qui doit survenir trois semaines plus tard.

«C’est clair qu’on a une réflexion intense là-dessus, a reconnu le directeur national de la santé publique, Dr Horacio Arruda. On pense que même si on vaccinait certaines personnes avec un délai un peu plus long que ce qui est prévu, il n’y aurait pas d’effets sur la protection des individus.»

Actuellement, Pfizer demande aux provinces de réserver la moitié des doses – soit 27 000 des 55 000 doses reçues au Québec – en cas de problème d’approvisionnement.

Rappelons que le vaccin Pfizer/BioNTech nécessite une deuxième injection 21 jours après la première afin d’assurer une immunité optimale.

La santé publique et le gouvernement sont en négociations auprès de Pfizer et espèrent que la pharmaceutique modifiera cette obligation au cours des prochaines semaines, voire des prochains jours.

«On s’attend de la part de Pfizer à avoir des livraisons le 4 janvier et ensuite le 11 janvier. Je pense que l’enjeu des demi-doses, on va être capable de jouer avec et d'administrer la totalité des doses qu’on va recevoir», a avancé le ministre Dubé en point de presse.

Cette solution permettrait de protéger un plus grand nombre de Québécois dans des délais raccourcis, à un moment où la province fait face à une transmission communautaire de la COVID-19 plus inquiétante que jamais.

Selon les experts de l'Agence américaine des médicaments (FDA), le vaccin Pfizer/BioNTech est très efficace pour empêcher les formes graves de la COVID-19 après deux doses, mais également pour prévenir la maladie après la première dose.

Dans le cas du vaccin de Moderna, celui-ci a démontré une efficacité de 50,8 % dans les deux semaines suivant la première injection et de 92,1 % après les 14 premiers jours.

Au Québec, la vaccination s’effectue dans 21 sites désignés par le gouvernement depuis la semaine dernière. Ce sont 2857 personnes qui ont reçu leur première dose du vaccin Pfizer/BioNTech au cours des dernières 24 heures.