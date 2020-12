Voyages dans les Sud: les vacanciers seront-ils vraiment surveillés?

Le gouvernement devra faire des vérifications plus poussées pour contrer les récalcitrants tentés de ne pas suivre à la lettre la quarantaine au retour du Sud, si on veut éviter que la situation s’aggrave au Québec, croit un spécialiste.

• À lire aussi: Des Québécois sur le party dans le Sud

• À lire aussi: Voyage dans un tout inclus: «ce n’est vraiment pas une bonne idée»

Photo Clara Loiseau

« La situation va dépendre de la vigueur avec laquelle le gouvernement va renforcer la quarantaine. C’est simple, ou on réussit notre coup et on réussit à gérer ceux qui ont attrapé la maladie dans le Sud, ou il y en a qui s’échappent de la quarantaine et on va avoir des dizaines et des dizaines d’éclosions partout en région et à Montréal », juge le Dr François Marquis, chef des soins intensifs de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, à Montréal.

Photo Clara Loiseau

Selon lui, si des voyageurs ne respectent pas les mesures en place, la situation pourrait devenir bien pire que celle que l’on a connue le printemps dernier, au retour de la semaine de relâche.

Car après avoir vu les images prises par Le Journal, le retour des voyageurs en vacances dans le Sud inquiète.

« La problématique, c’est qu’à la semaine de relâche, le système de santé ici était encore frais et disponible avec beaucoup de capacité d’hospitalisation, alors que là on est plein, on est fatigué et les ressources sont épuisées. Il y aura peu ou pas de marge de manœuvre pour accueillir ces joyeux voyageurs », affirme le Dr Marquis.

Vérifier en personne

De son côté, Kristina Michaud, porte-parole du Bloc Québécois en matière de Sécurité publique, exhorte le gouvernement de Justin Trudeau à prendre les mesures nécessaires pour contrôler les voyageurs qui reviennent au pays.

« Si c’est juste un appel qui vérifie que les gens sont bien à la maison pour leur quarantaine, ce n’est peut-être pas suffisant. Il faut que les mesures soient renforcées afin qu’on aille sur place pour voir si les gens respectent vraiment l’isolement et ont pris des mesures pour rester confinés pendant 14 jours », soutient-elle.

Nimâ Machouf, épidémiologiste, rappelle d’ailleurs que c’est par les voyageurs que le virus a fait son entrée au pays.

« S’il y a eu trop de fréquentations parmi les voyageurs, parce que tout le monde arrive d’un peu partout aussi, ce n’est pas juste les gens qui sont sur place [qui risquent d’attraper la COVID], on risque de rapporter de la COVID aussi chez nous », soutient l’épidémiologiste.

Depuis deux semaines, Santé Canada a détecté au moins un cas de COVID-19 sur 25 vols qui ont transité par l’aéroport de Montréal.