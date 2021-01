32 500 doses du vaccin Moderna au Québec

Québec a reçu ce mercredi ses 32 500 premières doses du vaccin développé par la pharmaceutique Moderna contre la COVID-19.

«Bonne nouvelle. Nous avons reçu les premières 32 500 doses du vaccin de Moderna aux, et nous allons les administrer dès la semaine prochaine», s'est réjoui le ministre de la Santé, Christian Dubé, sur son compte Twitter.

Les premières doses de ce vaccin, le second autorisé par Santé Canada après celui de Pfizer/BioNTech, étaient arrivées au pays le 24 décembre dernier.

Moins fragile que son concurrent de Pfizer qui doit demeurer congelé sous les -70 °C, le vaccin développé par Moderna devrait, en principe, permettre d'inoculer les gens se trouvant dans les régions éloignées des grands centres et dans les communautés autochtones.

«Les équipes prennent du rythme et ont déjà vacciné plus de 25 000 personnes. Avec cette livraison, on va accélérer la cadence», a souligné le ministre Dubé.

Mardi, 2739 doses de vaccins ont été administrées au Québec, pour un total de 25 315 aînés vulnérables et membres du personnel de la santé inoculés à ce jour.