[EN DIRECT] Les derniers développements sur la COVID-19

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 continue de bouleverser nos vies de plusieurs manières.

Voici ce qu’il faut savoir sur la pandémie au fil de votre journée.

DERNIER BILAN 11H10

PLANÉTAIRE

Cas: 82 127 693

Morts: 1 793 686

Rétablis: 46 488 333

ÉTATS-UNIS

Cas: 19 516 198

Morts: 338 658

CANADA

Québec: 199 822 (8165 décès)

Ontario: 178 831 (4474 décès)

Alberta: 99 141 (1028 décès)

Colombie-Britannique: 50 815 (882 décès)

Manitoba: 24 385 (659 décès)

Saskatchewan: 14 255 (134 décès) (chiffres du 24 décembre)

Nouvelle-Écosse: 1480 (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 595 (8 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 390 (4 décès)

Nunavut: 265 (1 décès) (chiffres du 18 décembre)

Île-du-Prince-Édouard: 94 (chiffres du 24 décembre)

Yukon: 60 (1 décès) (chiffres du 24 décembre)

Territoires du Nord-Ouest: 24 (chiffres du 24 décembre)

Canadiens rapatriés: 13

Total : 570 170 (15 421 décès)



NOUVELLES

11h01 | Les hospitalisations en hausse au Québec

Le Québec compte 2511 nouvelles infections et 41 décès de plus, pour un total de 199 822 cas confirmés et 8165 décès depuis le début de la pandémie.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 30 DÉCEMBRE 2020

- 199 822 personnes infectées (+2511)

- 8165 décès (+41)

- 1211 personnes hospitalisées (+80)

- 152 personnes aux soins intensifs (+4)

- 170 045 personnes sont rétablies

- Les prélèvements réalisés le 28 décembre s’élèvent à 28 541, pour un total de 4 845 631

- 2739 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 25 315

10h28 | L'Ontario frôle les 3000 nouveaux cas de COVID

L'Ontario atteint un sommet de contaminations de la COVID-19 alors qu'elle recense 2923 infections en 24 heures; la province compte aussi 1177 patients dans ses hôpitaux, dont 323 aux soins intensifs. La province voisine ajoute aussi 19 décès à son bilan.

10h14 | L'Allemagne «encore très loin» du retour à la «normalité»

L'Allemagne, qui a enregistré mercredi un nombre record de décès liés à la COVID-19, est «encore très loin» du retour à la «normalité», malgré le début de la campagne de vaccinations, a estimé le ministre de la Santé.

9h35 | Une seule dose de vaccin: l’Ontario y réfléchit aussi sérieusement

Alors que Québec réfléchit à la possibilité de ne donner qu'une seule dose du vaccin, plutôt que deux, l’Ontario fait un pas de plus et demande à Santé Canada d’évaluer cette option.

9h07 | Dominique Anglade au courant du voyage de Pierre Arcand

La cheffe du Parti libéral du Québec (PLQ), Dominique Anglade, était au courant que son député, Pierre Arcand, planifiait un voyage à la Barbade.

8h21 | Deux sœurs rencontrent les «anges» de leur maman

Deux sœurs dont la mère est morte de la COVID-19 en CHSLD ont reçu le plus beau des cadeaux de Noël au cours des derniers jours. Elles ont pu rencontrer virtuellement les deux « anges gardiens » qui ont pris soin de leur mère dans les derniers instants de sa vie.

8h15 | Pas de feu vert de l'UE au vaccin AstraZeneca en vue en janvier

Une autorisation dès janvier au sein de l'Union européenne du vaccin contre la COVID développé par le groupe AstraZeneca avec l'université d'Oxford, qui vient d'être approuvé au Royaume-Uni, semble peu probable, a estimé l'Agence européenne des médicaments (EMA).

7h42 | CHSLD Saint-Antoine: l’éclosion de COVID-19 dégénère malgré les premières injections

Malgré l’arrivée du vaccin il y a deux semaines, plus de 80 résidents et travailleurs du CHSLD Saint-Antoine, à Québec, ont tout de même été infectés par la COVID-19 en raison d’une éclosion majeure de coronavirus et parce que leur immunité commençait à peine à se construire.

7h20 | «Hausse exceptionnelle» des décès au Québec en 2020

La pandémie de COVID-19 a frappé durement cette année, 5000 Québécois de plus ayant perdu la vie, un bond de 11 %. Plusieurs grands noms des milieux politiques, culturels et sportifs en sont d’ailleurs décédés.

Photo d’archives, Agence QMI

7h19 | Sans assurance, attendez-vous à payer si vous attrapez la COVID-19 à l'étranger

Un Québécois qui attrape la COVID-19 au Mexique et qui doit être hospitalisé devra vraisemblablement payer la facture lui-même sans pouvoir compter sur l’aide de Québec.

PHOTO AGENCE QMI, MARIO BEAUREGARD

6h25 | Vaccin AstraZeneca/Oxford: pas de feu vert de l'UE en vue en janvier

Une autorisation dès janvier au sein de l'Union européenne du vaccin anti-Covid développé par le groupe AstraZeneca avec l'université d'Oxford, qui vient d'être approuvé au Royaume-Uni, semble peu probable, a estimé l'Agence européenne des médicaments (EMA).

Photo AFP

5h25 | La vaccination est trop lente, selon des médecins et responsables politiques

Des responsables politiques et des médecins, dont le célèbre généticien français Axel Kahn, ont regretté mercredi un excès de prudence dans la campagne de vaccination en France, jugée trop lente par rapport aux autres pays européens.

2h26 | Feu vert au vaccin AstraZeneca/Oxford au Royaume-Uni

L'agence britannique du médicament (MHRA) a donné son feu vert au vaccin anti-Covid développé par le groupe britannique AstraZeneca avec l'université d'Oxford, avec lequel les autorités comptent accélérer la campagne de vaccination lancée début décembre.

Photo AFP

0h53 | Les contaminations à Wuhan 10 fois supérieures au bilan officiel, selon une étude chinoise

Le nombre de personnes contaminées par le nouveau coronavirus à Wuhan, berceau de la pandémie, serait dix fois supérieur au bilan annoncé jusqu'ici par Pékin, selon une étude du Centre chinois pour le contrôle et la prévention des maladies.

Photo d'archives, AFP

0h46 | À Miami Beach, des comédiens en vitrine des magasins fermés par la pandémie

Quand la pandémie de coronavirus a commencé à toucher la Floride, le metteur en scène Michel Hausmann a souhaité créer une manière sûre et efficace de jouer.

Neuf mois plus tard, lui et sa compagnie y est parvenu en transformant une partie de la ville de Miami Beach en scène de théâtre, offrant une expérience cathartique aux acteurs comme aux spectateurs.

La pièce, «7 Deadly Sins», soit les sept pêchés capitaux, a fait son lever de rideau dans cette ville située sur une île à proximité de Miami, et se joue en sept actes de 10 minutes.

Le public est situé en extérieur, et les comédiens utilisent comme scène les vitrines de magasins fermés en raison de la crise économique résultant de la pandémie.

0h14 | Le chinois Sinopharm annonce que son vaccin est efficace à 79%

Le laboratoire chinois Sinopharm a annoncé mercredi que l'un de ses vaccins contre le Covid-19 était efficace à 79%, un chiffre inférieur à ceux revendiqués par ses concurrents américains Pfizer et Moderna.

Photo Adobe Stock

0h08 | Pour la première fois plus de 1000 morts en Allemagne en 24 heures

L'Allemagne a enregistré plus de 1000 décès liés au Covid en 24 heures pour la première fois depuis le début de la pandémie, selon les chiffres de l'institut de veille sanitaire Robert Koch (RKI) diffusés mercredi.

Au total, 1.129 décès ont été recensés en une journée, et 22.459 nouvelles infections au virus, indique l'institut.

Le niveau le plus élevé de décès remontait à mercredi dernier, avec 962 cas.