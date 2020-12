Geoff Molson recevra l’Ordre du Canada

Le président et copropriétaire du Canadien de Montréal, Geoff Molson, sera fait Membre de l’Ordre du Canada par la gouverneure générale Julie Payette.

Le Bureau de la gouverneure générale a annoncé mercredi 61 nouvelles nominations au sein de l’Ordre. M. Molson et 46 autres personnes recevront le titre de Membre, tandis que 13 individus seront faits Officiers. Pour sa part, l’Albertain Robert Daniel Steadward sera promu Compagnon, le titre le plus élevé, pour son implication auprès du mouvement paralympique.

M. Molson, un homme d’affaires originaire de Montréal, est nommé «Pour son leadership en tant que chef d’entreprise et pour sa contribution philanthropique, notamment par l’intermédiaire de la fondation familiale et d’autres organisations locales», a-t-il été indiqué par voie de communiqué.

«C’est un honneur de recevoir cette prestigieuse nomination, et je l’accepte avec beaucoup d’humilité, a déclaré M. Molson dans un commentaire envoyé par courriel. J’en profite pour remercier tous mes collègues, qui méritent une grande part de cette reconnaissance. C’est aussi une grande fierté pour moi de suivre ainsi les traces de mon père, qui a reçu l’Ordre du Canada il y a plusieurs années. Aujourd’hui, plus que jamais, nous devons continuer à appuyer les communautés qui sont dans le besoin.»

En 2009, Geoff Molson a fait l’acquisition du Canadien de Montréal et du Centre Bell, avant d’être nommé président de l’équipe en 2011. Il fait également partie du comité exécutif de la Ligue nationale de hockey depuis 2016.

Outre son implication au niveau du sport, l’homme de 49 ans soutient nombre de fondations, dont Plus Mieux Guérir, de l’hôpital Sainte-Justine, et Campus Montréal, pour l’Université de Montréal et ses autres écoles.

Il fait également partie des conseils d’administration de la Fondation de l’Hôpital St. Mary’s, de la Fondation des Canadiens pour l’enfance, de la Fondation de la famille Molson et de celles de Molson Coors.

Douze Québécois honorés

Le frère de Geoff Molson, Andrew T., sera aussi fait Membre de l'Ordre. Les frères Molson font partie des douze Québécois désignés par la gouverneure générale du Canada pour recevoir un honneur.

Deux d’entre eux seront nommés officiers de l’Ordre du Canada. Il s’agit du journaliste scientifique Yanick Villedieu, qui a longtemps œuvré à la barre de l’émission «Les Années lumières» de la radio de Radio-Canada, ainsi que J. Edward Johnson, qui a fait partie de la direction de Power Corporation et qui est membre fondateur de la Fondation Pierre Elliott Trudeau.

Du côté des arts, le musicien de jazz Michel Cusson, la directrice du théâtre montréalais l’Espace Go Ginette Noiseux, l’ex-directrice de Téléfilm Canada Carolle Brabant et le compositeur Brian Cherney seront faits membres de l’Ordre du Canada.

Ce sera aussi le cas de l’ex-juge Louise Mailhot, notamment pour sa promotion des femmes dans le milieu juridique, et du premier directeur de l’Institut des sciences de la mer de Rimouski, Serge Demers.

Ce titre sera également attribué à Guy Berthiaume, ancien grand patron de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), puis de Bibliothèque et Archives du Canada, ainsi qu’à l’ancien président de la Fondation de l’Hôpital général juif de Montréal Myer Bick.

La cérémonie pour les récipiendaires, où ceux-ci pourront recevoir leur insigne frappé d’un flocon de neige, sera tenue à une date ultérieure qui n’a pas été dévoilée.