La situation est toujours fragile dans l'Est-du-Québec

La COVID-19 ne fait pas relâche durant le congé des Fêtes, notamment dans la région du Bas-Saint-Laurent, où une éclosion est survenue dans un bâtiment adjacent à une résidence pour aînés.

Malgré des améliorations au bilan quotidien, la situation épidémiologique demeure fragile au Bas-Saint-Laurent. Une nouvelle éclosion suscite d’ailleurs de l'inquiétude.

Un total de 14 usagers et trois employés de l'unité transitoire de réadaptation fonctionnelle de Rimouski ont contracté la COVID-19. L'établissement adjacent à une résidence privée pour aînés reçoit des patients vulnérables après une hospitalisation.

Par mesure préventive, un dépistage massif sera effectué jeudi auprès des résidents du Manoir Les Générations, car chaque nouvelle éclosion peut avoir des répercussions dans les hôpitaux.

«Les prochaines semaines vont être très déterminantes pour le Bas-Saint-Laurent», note Cindie Soucy, du syndicat des professionnels en soins infirmiers et cardiorespiratoires du Bas-Saint-Laurent.

Avec la période des Fêtes, les professionnels de la santé demandent à la population de poursuivre les efforts et de continuer de limiter les contacts.

«Si jamais on se retrouve encore dans des éclosions plus importantes, ça signifie le délestage d'activités et ça signifie aussi beaucoup de contraintes pour les professionnels en soins, qui vivent présentement avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête», indique Mme Soucy.

La Gaspésie souffle un peu

Après un automne difficile en raison de multiples éclosions sur le territoire, la situation s'est grandement améliorée en Gaspésie.

«On est une petite population, mais notre équipe d'enquête est capable de suffire à la tâche. Alors, effectivement, on est capables de conserver des capacités de retraçage», affirme le directeur régional de santé publique, Dr Yv Bonnier-Viger.

Malgré une amélioration au bilan, la santé publique rappelle que ce n'est pas le moment de relâcher les efforts.

«On a commencé à vacciner nos personnes les plus vulnérables, note le Dr Bonnier-Viger. Ce serait vraiment dommage qu'une personne vulnérable tombe malade sérieusement ou décède avant d'avoir la chance d'avoir son vaccin.»