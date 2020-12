Les grands disparus de 2020

Plusieurs figures québécoises et canadiennes issues de différents domaines ont rendu l'âme en 2020. Voici une rétrospective qui ne comprend pas les grands disparus du monde des arts et des sports

Aline Chrétien, 1936-2020

Épouse de Jean Chrétien, force tranquille de la politique canadienne pendant des décennies, Aline Chrétien a perdu la vie le 12 septembre, à l’âge de 84 ans, à son domicile de Lac des Piles, près de Shawinigan. Elle a accompagné le 20e premier ministre du Canada dans ses décisions tout au long de sa carrière. Originaire de Shawinigan, Aline Chaîné, de son nom de jeune fille, marie Jean Chrétien en 1957. Ils ont eu trois enfants.

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

Suzanne Tremblay, 1937-2020

Née à Montréal en 1937, la femme politique passionnée et grande défenderesse des régions Suzanne Tremblay a succombé au cancer au mois de septembre à l’âge de 83 ans. Elle est la 13e d’une famille de 15 enfants. Suzanne Tremblay était une spécialiste de l’éducation, professeure à l’Université du Québec à Rimouski. Elle est élue députée de Rimouski—Témiscouata pour le Bloc québécois aux élections fédérales de 1993, et reste élue jusqu’en 2004. Elle reste néanmoins impliquée dans une foule de causes après sa carrière politique.

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Marc-André Bédard, 1935-2020

Marc-André Bédard, co-fondateur du Parti québécois et ministre de la Justice du Québec de 1976 et 1984, est décédé le 25 novembre de complications liées à la COVID-19 à l’âge de 85 ans. Natif de Lac-à-la-Croix, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Marc-André Bédard a laissé une marque indélébile sur la société québécoise. C’est sous son règne à la Justice, que la Loi 101 est adoptée, et c’est lui aussi qui ajoute l’interdiction de la discrimination contre les homosexuels à la Charte des droits et libertés de la personne.

Photo d'archives

Claude Castonguay, 1929-2020

Claude Castonguay, le père de l’assurance maladie publique au Québec, est décédé le 12 décembre à l’âge de 91 ans. Grand bâtisseur de l’État québécois, Claude Castonguay est impliqué sur plusieurs fronts lors de la Révolution tranquille et dans les décennies qui ont suivi. Il est devenu ministre de la Santé sous le règne de Robert Bourassa, en 1970. Il a aussi mis sur le pied le Code des professions du Québec. La carte d’assurance maladie se nommera pendant des années la «castonguette».

REUTERS

David Cliche, 1952-2020

Ancien ministre péquiste sous Lucien Bouchard et Bernard Landry, David Cliche, né en juillet 1952, s’est éteint d’un cancer du cerveau en juillet 2020, à l’âge de 68 ans. Il a été près des questions environnementales toute sa carrière durant, devenant même ministre de l’Environnement. Fils de Robert Cliche, David Cliche était un amoureux de la nature et des peuples autochtones, ainsi qu’un fervent indépendantiste.

Photo d’archives, Chantal Poirier

Joe Norton, 1949-2020

Le grand chef de Kahnawake, Joe Norton, est décédé le 14 août, à l’âge de 70 ans, entouré de sa famille. Joseph Tokwiro Norton a d’abord été élu au conseil de bande de Kahnawake en 1978. Il est ensuite élu grand chef entre 1980 et 2004, avant de faire un retour en politique en 2015 et jusqu’à sa mort. Il avait fait de l’entrepreneuriat et de l’éducation sa priorité. C’est lui qui était en poste au moment de la crise d’Oka de 1990.

Photo Gilles Lafrance

Alfonso Gagliano, 1942-2020

Ancien homme fort du Parti libéral du Canada sous Jean Chrétien, Alfonso Gagliano est décédé le 12 décembre à l’âge de 78 ans. Né en Sicile, Alfonso Gagliano a quitté sa Sicile natale pour rejoindre le Canada à l’âge de 16 ans. Élu pour la première fois en 1984, il quitte la politique en 2002, dans la foulée du scandale des commandites, auquel il était fortement lié. Après la politique, il devient vigneron.

REUTERS/Chris Wattie

Michel Auger, 1944-2020

Le grand journaliste aux affaires criminelles Michel Auger est décédé le 1er novembre. Avec son flair pour les scoops et son réseau de contacts sans pareil, Michel Auger était un redoutable journaliste, souvent le premier à sortir des histoires du milieu interlope. En septembre 2000, il survit à une tentative de meurtre dans le stationnement des bureaux du «Journal de Montréal», au cours de laquelle il reçoit cinq balles dans le dos. Il devient un symbole de la liberté de presse au Québec après ces événements.

Michel Gauthier, 1950-2020

L’homme politique Michel Gauthier est décédé le 30 mai. Il était reconnu comme un débatteur redoutable et un fin négociateur. Il fait un retour en politique active en 1993 avec le Bloc Québécois. Il remplace Lucien Bouchard comme chef du parti pendant un an. Il restera élu jusqu’en 2007. Il avait été nommé leader parlementaire du Bloc en raison de sa verve légendaire, qui finira par lui décrocher un poste d’animateur d’émission d’affaires publiques à TQS.

Photo Roger Gagnon Agence QMI

John Turner, 1929-2020

John Napier Turner, premier ministre du Canada pour une période de 11 semaines en 1984 sous la bannière du Parti libéral du Canada, est décédé le 18 septembre à Toronto. Originaire de Richmond, au Royaume-Uni, John Turner s’installe au Canada pour ses études et finit par y rester. Il est élu à la Chambre des communes pour la première fois en 1962. Il agit notamment comme ministre de la Justice puis ministre des Finances dans le cabinet de Pierre-Elliott Trudeau de 1968 à 1975.

CHRIS ROUSSAKIS/ QMI AGECNY

Jacques Ménard, 1946-2020

L’ancien chef de la Banque de Montréal, Jacques Ménard, est décédé le 4 février à l’âge de 74 ans. Né à Chicoutimi, Jacques Ménard a eu une carrière exceptionnelle dans le milieu des affaires, où il sera reconnu notamment pour son savoir-faire. Il a été au fil des années président de conseil de grandes sociétés, incluant Hydro-Québec, la Bourse de Montréal et les Expos de Montréal.

Courtoisie

Jean Gérin-Lajoie, 1928-2020

Figure pionnière du syndicalisme au Québec, Jean Gérin-Lajoie a perdu la vie au mois de juillet dernier à l’âge de 92 ans. Il est né à Outremont, en 1928. Gérin-Lajoie devient délégué syndical à un jeune âge, puis gravit les échelons et devient le premier directeur québécois du syndicat des Métallos élu au suffrage universel. Son travail dans le milieu syndical ne le quitte jamais, et il reçoit le titre de chevalier de l’Ordre du Québec en 1985.

Fernand Daoust, 1926-2020

L’ancien secrétaire général de la FTQ et grand syndicaliste Fernand Daoust est décédé le 23 janvier 2020 à l’âge de 93 ans. Il est impliqué dans le mouvement syndical de 1950 à 1993. Il accède en 1969 à la tête de la FTQ, le plus gros syndicat de la province. Décrit comme un personnage discret et intellectuel, il a été un défenseur du français ainsi que de l’option souverainiste dès la première heure.

ÈVE LÉVESQUE/24 HEURES/AGENCE QMI

Jaime Wilson Dunton, 1933-2020

Co-fondateur du cabinet d’avocats Dunton-Rainville, Jaime Wilson Dunton est décédé le 4 octobre dernier à Ottawa, entouré de ses proches. Né à Montréal en 1933, Jaime Wilson Dunton est un avocat émérite qui reçoit au cours de sa carrière les accolades de ses collègues. Avec son collègue Jean-Jacques Rainville, il met sur pied un des cabinets les plus importants au pays, qui finira par conseiller une foule d’acteurs sociaux et institutionnels.

Louise Robic, 1935-2020

La femme politique Louise Robic est décédée le 13 mars, à l’âge de 85 ans. Née à Montréal en 1935, Louise Robic devient présidente du Pati libéral du Québec à 1982, poste qu’elle occupe jusqu’en 1985. Elle est élue la même année et siégera jusqu’en 1994. Elle a été ministre des Communautés culturelles dans le cabinet Bourassa de 1985 à 1989, puis commissaire à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada de 1997 à 2007.

D’autres disparus

Francis Dufour, 1920-2020 : maire de Jonquière, député péquiste

Normand Parisien, 1958-2020 : Directeur général pendant 25 ans de l’organisme Transport 2000

Photo d'archives Agence QMI

Roger D. Landry, 1934-2020 : ex-patron de La Presse et créateur de Youppi!

Photo Agence QMI, Toma Iczkovits

Roger Nicolet, 1931-2020 : ingénieur et politicien ayant présidé plusieurs commissions d’enquête