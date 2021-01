COVID-19: les cas s'envolent au centre du pays

Loin de ralentir à la faveur des congés des Fêtes et des confinements imposés par les autorités, la pandémie de COVID-19 progresse plus vite que jamais au Québec et en Ontario, où de nouveaux records ont été fracassés mercredi.

Pour la toute première fois, le Québec a franchi le cap des 2500 infections recensées en moins de 24 heures, avec un bilan de 2511 cas et 41 décès de plus, pour un total de 199 822 cas confirmés et 8165 décès depuis le début de la pandémie.

La hausse constante du taux d'infection s'est aussi traduite par une hausse de 80 lits occupés, pour un record de 1210 patients hospitalisés atteints de la COVID-19. Du nombre, 152 se trouvaient aux soins intensifs, soit quatre de plus que la veille.

La grande majorité des nouveaux cas ont été recensés sur l'île de Montréal (754) et en Montérégie (445), suivis de Laval (250) et de la Capitale-Nationale (226). Toutes les régions ont rapporté au moins un cas, exception faite des Terres-Cries-de-la-Baie-James.

«Les sacrifices qu’on demande aux Québécois pour le temps des Fêtes, c’est pour nous aider à contrôler cette 2e vague», a tenu à rappeler le ministre de la Santé, Christian Dubé, en partageant le bilan du jour sur son compte Twitter.

Sur une note plus positive, le Québec a dépassé le cap des 25 000 citoyens inoculés (25 315), tandis que 2740 doses du vaccin contre la COVID-19 ont été administrées mardi.

Près de 3000 cas

Mince consolation: le Québec n'est pas la seule province qui risque de vivre des semaines encore plus noires, contrecoups des rassemblements des Fêtes ou des voyages des «touristatas» pour amorcer 2021.

En Ontario, le nombre d'infections quotidiennes s'est envolé pour se rapprocher du cap symbolique des 3000 cas. En tout, 2913 tests positifs ont été signalés dans les laboratoires de la province, soit 370 de plus que le nombre record de 2553 cas recensés mardi. La province compte aussi 19 décès de plus.

Bien qu'elles soient déjà en confinement depuis des semaines, contrairement au reste de la province qui l'est seulement depuis le 26 décembre, la Ville de Toronto (998) et les régions de Peel (441) et de York (408), en banlieue, sont demeurées les plus touchées par la pandémie, les deux tiers des cas en Ontario ayant été signalés dans la région métropolitaine.

De mieux en mieux

Plus à l'Ouest, le confinement imposé au Manitoba continuait à porter ses fruits tandis que seulement 130 cas et deux décès ont été rapportés. Il s'agit d'un bilan trois fois plus petit que lors des pires semaines de la 2e vague dans cette province, en novembre.

Même son de cloche en Saskatchewan, où 147 cas et trois décès sont survenus lors des dernières 24 heures. Là encore, il s'agit d'un bilan en nette régression vis-à-vis des pires moments de la seconde vague dans la province.

L'Alberta, avec 1287 cas et 18 décès, et la Colombie-Britannique, avec 485 cas et 11 décès, ont, elles, fait état de bilan qui marque une certaine stagnation dans la décrue de la seconde vague, tout en demeurant loin des records atteints dans ces deux provinces.

Les Maritimes, pour leur part, sont demeurées largement épargnées par le virus avec à peine quatre cas rapportés, soit un au Nouveau-Brunswick et trois en Nouvelle-Écosse.

Au total, 7487 nouveaux cas et 94 décès ont été rapportés d'un océan à l'autre, pour un total de 572 982 Canadiens infectés depuis le début de la pandémie, dont 15 472 patients qui ont succombé tout en étant porteurs du virus.

La situation au Canada:

Québec: 199 822 (8 165 décès)

Ontario: 178 831 (4474 décès)

Alberta: 100 428 (1046 décès)

Colombie-Britannique: 51 300 (893 décès)

Manitoba: 24 515 (661 décès)

Saskatchewan: 15 160 (154 décès)

Nouvelle-Écosse: 1483 (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 596 (8 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 390 (4 décès)

Nunavut: 266 (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 94

Yukon: 60 (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 24

Canadiens rapatriés: 13

Total : 572 982 (15 472 décès)