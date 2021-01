Tempête de neige: mise en garde aux automobilistes

Après un Noël gris aux pluies diluviennes et un mois de décembre bien plus chaud qu'à la normale, les Québécois pourront se rattraper en cette fin d'année éprouvante avec des précipitations de neige prévues un peu partout au Québec.

Dès mercredi soir, une première tempête promettait de laisser de 15 à 20 centimètres de poudreuse pour les régions au nord du fleuve, des Basses-Laurentides jusqu'à Québec, en passant par Lanaudière et la Mauricie, selon Environnement Canada.

Ces prévisions ont d'ailleurs amené Québec à mettre en garde les automobilistes. «L'accumulation rapide de neige pourrait rendre les conditions routières difficiles. Les usagers de la route sont donc invités à reporter les déplacements non essentiels», a affirmé le ministère des Transports par communiqué, mercredi.

🧥🔦🔋 Si vous devez absolument vous déplacer, munissez-vous d’une trousse de secours qui comprend une couverture d’urgence, des vêtements chauds, une lampe de poche et des piles de rechange. — Québec 511 (@Qc511_QcLevis) December 30, 2020

Au sud du fleuve, le scénario promettait d'être différent, avec de 5 à 10 cm de neige selon les endroits. Des villes comme Montréal et Sherbrooke pouvaient aussi s'attendre à de la pluie, voire du verglas, tandis que le mercure devait flirter avec le point de congélation.

À l'est, que ce soit au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie, au Saguenay–Lac-Saint-Jean ou sur la Côte-Nord, aucun changement de phase n'était prévu, mais les accumulations ne devaient pas dépasser les 10 centimètres d'ici à ce que la neige cesse, a priori à temps pour le réveillon et le grand décompte de fin d'année.

L'année 2021, pour sa part, s'amorcera magnifiquement alors que pratiquement tous les Québécois, de Gatineau jusqu'à Blanc-Sablon, devraient se réveiller sous un soleil éblouissant vendredi.

Las, les habitants du sud de la province verront leurs premiers nuages de l'année s'amener rapidement lors de la soirée du jour de l'An, tandis que les premiers flocons de 2021 commenceront à s'accumuler au cours de la nuit de vendredi à samedi.

Il est encore trop tôt pour pouvoir évaluer correctement les quantités de neige attendues, selon Environnement Canada, mais il semble acquis que celles-ci se concentreront dans le sud-ouest de la vallée du Saint-Laurent, notamment entre Montréal et Québec, tandis qu'elles seront plus faibles et plus tardives plus à l'est.

Les prévisions à long terme de la chaîne Météomédia, elles, laissaient entrevoir mercredi soir des accumulations avoisinant de 5 à 10 centimètres pour la métropole et la Veille-Capitale, avec probablement quelques centimètres de plus à Québec qu'à Montréal.