Ottawa exigera des tests avant le retour au pays des voyageurs

Le Canada obligera les voyageurs qui rentrent au pays à présenter le résultat d'un test de dépistage de la COVID-19 passé dans les trois jours précédant leur retour.

• À lire aussi: Les voyageurs devront se faire dépister avant et après leur retour

• À lire aussi: Pfizer/BioNTech : Québec songe à injecter les doses réservées

• À lire aussi: Sans assurance, attendez-vous à payer si vous attrapez la COVID-19 à l'étranger

Le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, en a fait l’annonce ce matin, en conférence de presse virtuelle à Ottawa.

«Si je me trouvais sur une plage dans les Caraïbes, je serais à la recherche d’un test avant mon retour», a indiqué M. LeBlanc.

La nouvelle mesure pourrait entrer en vigueur «peut-être aussi tôt que demain», a-t-il précisé, sans donner plus de détail.

En entrevue sur les ondes de LCN, le ministre affirme que les voyageurs seront surveillés de très près.

«Premièrement, il y aura une surveillance accrue dans les aéroports. Il y aura des policiers sur place. Si les officiers n'ont pas suffisamment de confiance sur le plan de quarantaine, les gens seront obligés de se rapporter immédiatement à un endroit approuvé par le gouvermenent fédéral. Les gens seront donc surveillés par des agents du gouvermenent à un hôtel près de l'aéroport pendant leur quarantaine.»

«Les voyageurs sont pour l'instant responsables de payer ces frais d'hébergement.»

Le fédéral ne compte toutefois pas interdire formellement aux Canadiens de voyager pour le loisir, car cela serait «contre la constitution», selon M. Leblanc.

Dans les derniers jours, des reportages du Journal ont mis en lumière que de nombreux Québécois voyagent à l’étranger sans respecter les mesures sanitaires.

«Nous déconseillons vivement de voyager sauf en cas de nécessité absolue», a rappelé le ministre LeBlanc.

Le ministre de la Sécurité publique, Bill Blair, a admis avoir constaté une hausse des voyages non essentiels et que tous ne respectent pas la quarantaine obligatoire.

Les tests obligatoires avant le retour au pays ne remplacent pas la quarantaine stricte, a-t-il rappelé.

Québec estime qu’environ 3000 voyageurs reviennent dans la province chaque jour.

«C’est une très bonne nouvelle, et il faut bouger rapidement. À cet effet, je tiens à souligner la pertinence des discussions que je continue d’avoir avec la ministre Hadju, qui me confirme que davantage de ressources du gouvernement fédéral seront déployées rapidement pour procéder à des vérifications auprès des voyageurs, dans les aéroports et lors de la quarantaine», a réagi le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé.

Le sous-administrateur en chef de la santé publique, le Dr Howard Njoo, a soutenu que la nouvelle mesure est loin d’être parfaite, et pourrait même avoir des effets indésirables.

D’une part, certains tests pourraient s’avérer négatifs chez une personne contaminée, mais qui n’a pas encore développé de symptômes, a-t-il indiqué.

De plus, certains voyageurs risquent de développer un faux sentiment de sécurité et de respecter moins scrupuleusement la quarantaine obligatoire s’ils reçoivent un test négatif.