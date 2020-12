Une seule dose de vaccin: l’Ontario y réfléchit aussi sérieusement

Alors que Québec réfléchit à la possibilité de ne donner qu'une seule dose du vaccin, plutôt que deux, l’Ontario fait un pas de plus et demande à Santé Canada d’évaluer cette option.

Le général à la retraite Rick Hillier, qui est responsable de la campagne de vaccination dans la province, a fait cette demande mardi en conférence de presse, concernant le vaccin de Moderna, qui vient d’être approuvé.

M. Hillier pense que cette façon de faire serait beaucoup moins compliquée sur le plan logistique. Cela permettrait de «vacciner beaucoup plus de gens, beaucoup plus rapidement», croit-il.

En théorie, le vaccin de Moderna nécessite deux doses à 28 jours d’écart.

Deux semaines après la première inoculation, le sérum serait efficace à plus de 50%, mais des études laissent entendre qu’il le serait davantage quelques semaines plus tard, même sans la seconde dose.

Réactions mitigées

Interrogée par le Toronto Star, la Dre Ashleigh Tuite a des doutes sur l’efficacité de cette stratégie.

«C'est risqué. Vous vous lancez dans un petit jeu de devinettes», a souligné l’épidémiologiste, qui a rappelé que les autorités avaient donné leur aval à ce vaccin en ayant en tête qu’il comprenait deux doses.

Le Dr Sumon Chakrabarti, médecin spécialiste des maladies infectieuses au Trillium Health Partners de Mississauga, est plus optimiste à propos de cette approche.

«Au niveau de la population, il serait en fait préférable d'obtenir autant de personnes avec une protection, même partielle, que de protéger [seulement] une partie de la population», a-t-il dit dans une entrevue accordée au Toronto Star.

Au Québec, le Dr Horacio Arruda a lui aussi avancé cette hypothèse, mardi, en point de presse.

«C’est clair qu’on a une réflexion intense là-dessus, a reconnu le directeur national de santé publique. On pense que, même si on vaccinait certaines personnes avec un délai un peu plus long que ce qui est prévu, il n’y aurait pas d’effets sur la protection des individus.»

Le Dr Arruda faisait aussi référence au vaccin de Pfizer, qui est injecté depuis deux semaines au Québec et qui nécessite lui aussi, pour le moment, deux doses à trois semaines d’écart.