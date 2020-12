52 grands disparus du monde culturel en 2020

Les 12 derniers mois n’ont pas été tendres. On ne compte plus les vies humaines qui se sont envolées. Les artistes et artisans de l’industrie du spectacle n’ont pas été épargnés. Heureusement, leurs riches contributions leur survivront.

Au Québec et au Canada

Claude Beausoleil

Poète

Décédé le 24 juillet, à 71 ans

Ambassadeur de la poésie québécoise et critique, il a été témoin de la publication d’une soixantaine de ses oeuvres et a inspiré divers artistes, dont David Goudreault. Comme Gaston Miron, il a été accueilli à la prestigieuse Académie Mallarmé.

Alpha Boucher

Comédien

Décédé le 12 décembre, à 77 ans

Les téléspectateurs ont souvent apprécié le jeu et l’entrain de ce natif d'Edmundston dès les années 1960. Il a fait partie des émissions «Moi et l’autre», «Quelle famille!», «Les Berger», «Symphorien» et «Les Brillant», dans laquelle il a été Léon Brillant.

• À lire aussi: Décès du comédien Alpha Boucher

Jean Brousseau

Comédien

Décédé le 17 juin, à 90 ans

Il était le docteur Jérôme Marignon des «Belles histoires des pays d’en haut». Très actif jusqu’à la fin des années 1980, il est apparu dans «Quelle famille!», «Duplessis» et même «Fanfreluche», en plus de fouler les planches à maintes reprises.

Andrée Champagne

Comédienne

Décédée le 5 juin, à 80 ans

Sébastien St-Jean /Agence QMI

Outre sa longue implication en politique (comme députée fédérale de Saint-Hyacinthe-Bagot, vice-présidente de la Chambre des Communes et sénatrice), cette actrice a touché le public en étant la belle Donalda de la version originale des «Belles histoires des pays d’en haut». Elle a eu des rendez-vous importants avec l’histoire, notamment lors des cérémonies d’ouverture d’Expo 67 et le temps des Jeux olympiques de Montréal, comme annonceuse de cérémonies, en 1976.

• À lire aussi: L'ex-comédienne Andrée Champagne n’est plus

Jean-Marc Chaput

Conférencier

Décédé le 6 juin 2020

Éternel sourire aux lèvres, yeux rieurs et motivation «dans le tapis», l’homme a encouragé de nombreuses personnes à mordre dans la vie. Sur scène, il n’a jamais cessé de mêler espoir et humour. Sa vie publique s’est échelonnée sur plus de 40 ans.

• À lire aussi: Jean-Marc Chaput est décédé à 89 ans

Renée Claude

Chanteuse

Décédée le 12 mai, à 80 ans

Ghyslain Lavoie / Le Journal De Montreal

«C’est le début d’un temps nouveau» n’est qu’une des acclamées chansons que lui a écrites Stéphane Venne. Ses interprétations senties ont séduit au Québec et ailleurs, Johnny Carson l’ayant même invitée à son émission de fin de soirée. Prisonnière de la maladie d’Alzheimer depuis 2013, c’est la COVID-19 qui a emporté son inoubliable voix en 2020.

• À lire aussi: La chanteuse Renée Claude emportée par la COVID-19

Thérèse Tanguay-Dion

Personnalité publique

Décédée le 17 janvier, à 92 ans

Celle que tous surnommaient affectueusement Maman Dion était bien plus que la mère de 14 enfants, dont Céline et Claudette Dion, et la grand-maman et arrière-grand-maman d’une ribambelle de descendants. On lui doit, entre autres, les paroles du succès «Ce n’était qu’un rêve», interprété par Céline. Elle a de surcroît créé la Fondation Maman Dion pour soutenir et encourager les enfants à l’école.

• À lire aussi: Maman Dion s’éteint à 92 ans

Michel Dumont

Acteur

Décédé le 13 août, à 79 ans

Prestance, éloquence, conviction: Michel Dumont avait tout ce qu’il faut pour incarner des personnages forts au théâtre. De plus, il a été à la tête du Théâtre Duceppe pendant presque 30 ans. Malgré de nombreux engagements nécessitant une grande implication, son parcours à la télé n’en a pas souffert. Des preuves? Ses brillantes prestations dans «Race de monde», «Omertà», «Bunker, le cirque» ou «Yamaska», pour ne nommer que ces séries.

• À lire aussi: Le grand homme de théâtre Michel Dumont est décédé

Hubert Gagnon

Comédien

Décédé le 7 juin, à 73 ans

S’il a pu si bien s’exprimer dans l’accent québécois, Homer Simpson le doit à cet homme. Spécialiste du doublage, l’artiste a prêté sa voix à celle du patriarche de la famille Simpson pendant 27 ans. Il était aussi caché derrière Robert De Niro et Mel Gibson.

• À lire aussi: Hubert Gagnon, la voix d'Homer Simpson, est décédé

André Gagnon

Pianiste

Décédé le 3 décembre, à 84 ans

Le Journal de Montreal

Ce prolifique et talentueux compositeur a été encensé partout dans le monde. Mêlant classique et pop, il a enregistré avec succès une pluie d’albums, tout en collaborant avec une horde d’artistes d’ici. Il a su faire vibrer de nombreuses cordes sensibles.

• À lire aussi: Le pianiste André Gagnon est décédé

Jacques Godin

Acteur

Décédé le 26 octobre, à 90 ans

Sa voix puissante et son faciès souvent sérieux - qui l’ont si bien servi pour incarner le tyran Jérémie Martin dans «Sous le signe du lion» - cachaient un comédien sensible. L’artiste l’a prouvé lorsqu’il a prêté ses traits à Lennie dans le téléthéâtre «Des souris et des hommes», et en jouant un homme atteint de la maladie d’Alzheimer dans «La dernière fugue», de Léa Pool. Sa carrière s’est étalée sur plus de 60 ans.

• À lire aussi: Le comédien Jacques Godin n'est plus

François Jean

Musicien

Décédé le 16 novembre, à 60 ans

MARIE-CLAUDE FOREST/AGENCE QMI

Le batteur des BB avait le look et l’énergie parfaits pour la musique de la formation menée par Patrick Bourgeois. En plus d’être un troubadour, il a formé, pendant une décennie, un couple chouchou du public avec la chanteuse Marie Carmen.

• À lire aussi: François Jean, le batteur des BB, est décédé

Claude Lafortune

Animateur et artiste

Décédé le 19 avril, à 83 ans

L’origami paraissait si simple pour l’animateur de l’émission «L’Évangile en papier». Il a aussi animé «Parcelles de soleil», en plus de contribuer aux décors de productions marquantes telles que «La Souris verte» ou encore «Sol et Gobelet».

• À lire aussi: L'animateur Claude Lafortune est décédé

Yves Lever

Historien, auteur et biographe

Décédé le 7 juillet, à 78 ans

L’auteur a frappé un grand coup en 2016 lorsqu’il a publié la biographie de Claude Jutra. Le public a ainsi appris les penchants pédophiles du cinéaste. Yves Lever a signé de nombreux ouvrages sur l’histoire de notre cinéma.

• À lire aussi: Décès d’Yves Lever, le biographe de Claude Jutra

Monique Mercure

Actrice

Décédée le 17 mai, à 89 ans

AgenceQMI

Grande dame de théâtre et de télévision, elle a aussi su briller au cinéma, son talent rayonnant à l’extérieur du Québec. Elle a gagné le Prix d’interprétation à Cannes en 1977 grâce à son jeu dans «J.A. Martin photographe». Elle a aussi contribué au succès des films «Mon oncle Antoine», «Le violon rouge» et «Naked Lunch», de David Cronenberg. Au petit écran, son personnage d’Édith Beauchamp dans «Providence» l’a récompensée deux fois aux Gémeaux.

• À lire aussi: La comédienne Monique Mercure s’éteint à 89 ans

Jean Nichol

Chanteur

Décédé le 11 mai, à 75 ans

Les années 1960 et 1970 ont été bonnes pour celui que l’on surnommait le «Tom Jones québécois». Des pièces telles que «Oh Lady Mary» et «Angélique» ont fait de lui un interprète populaire. Il a goûté à l’atmosphère des cabarets et des clubs.

• À lire aussi: Jean Nichol, le «Tom Jones québécois», n’est plus

Aubert Pallascio

Acteur

Décédé le 5 juillet, à 82 ans

Son large éventail de contributions touche au théâtre, au cinéma, à la télé ainsi qu’au doublage. Il a multiplié les projets et les genres, notamment au petit écran où il est passé du plateau de «Terre humaine» à celui de «Chez Denise» et «L’Héritage», du «Parc des Braves», à «Lance et compte» ou, plus récemment, «Unité 9».

• À lire aussi: Le comédien Aubert Pallascio est décédé

Neil Peart

Batteur

Décédé le 7 janvier, à 67 ans

Photo d'archives, WENN.com

Membre de l’élite du rock, le musicien a dicté le tempo du groupe canadien Rush à compter de 1974. Ses prouesses et son talent lui ont valu un surnom évocateur: «Le Professeur». La batterie sur laquelle il a abattu ses baguettes de 1974 à 1977 a trouvé preneur pour un demi-million de $.

• À lire aussi: Le batteur du groupe Rush, Neil Peart, est décédé

Ghyslain Tremblay

Comédien

Décédé le 7 avril, à 68 ans

JMTL

Plusieurs téléromans québécois figurent sur le curriculum vitae de cet artiste. Il a pris part au tournage de «Quelle famille!», «Le parc des Braves» et «Cormoran», pour ne nommer qu’eux. Les plus âgés se souviendront de lui dans l’émission jeunesse «Les 100 tours de Centour». Il a aussi joué un homme violent pour la série «L’amour avec un grand A». Atteint d’Alzheimer, il a été victime de la COVID-19.

• À lire aussi: Le comédien Ghyslain Tremblay est décédé de la COVID-19

Alex Trebek

Animateur

Décédé le 8 novembre, à 80 ans

L’animateur né en Ontario a pris la barre du jeu-questionnaire télévisé «Jeopardy!» en 1984 pour ne plus la lâcher, apparaissant devant les caméras quelques jours avant sa mort. Son travail lui a valu des Emmy Awards et une étoile à Hollywood.

• À lire aussi: L'animateur de Jeopardy! Alex Trebek meurt à 80 ans

Aux États-Unis

Chadwick Boseman

Acteur

Décédé le 28 août, à 43 ans

AFP

Avant qu’un cancer du côlon - maladie cachée aux médias - ne vienne lui couper les ailes, il était sur une incroyable lancée à Hollywood grâce à T’Challa, alias la «Panthère noire». Son superhéros avait même intégré les «Avengers». Pour honorer sa mémoire, Marvel ne remplacera pas l’acteur pour la suite du film.

• À lire aussi: Chadwick Boseman, vedette du film «Black Panther», meurt à 43 ans

Nick Cordero

Acteur et chanteur

Décédé le 5 juillet à 41 ans

Le Canadien, vedette dans plusieurs comédies musicales sur Broadway, a succombé à la COVID-19 après plusieurs semaines d'hospitalisation aux soins intensifs.

• À lire aussi: Une vedette de Broadway succombe à la COVID-19 à 41 ans

Kirk Douglas

Acteur

Décédé le 5 février, à 103 ans

Associé à l’âge d’or d’Hollywood, l’Américain a exercé avec professionnalisme son métier pendant plus de 60 ans. Son rôle de boxeur déterminé dans «Le champion» l’a propulsé. Il a eu quatre fils, dont l’acteur Michael Douglas.

• À lire aussi: Kirk Douglas, dernier grand monstre sacré d'Hollywood, est mort à 103 ans

Mary Higgins Clark

Écrivaine

Décédée le 31 janvier, à 92 ans

La «reine du suspense» a rédigé plus de 50 livres et a vu plus de 100 millions de copies de ses œuvres être imprimées aux États-Unis seulement. Bon nombre de ses romans ont été adaptés au cinéma. Sa fille Carol et sa belle-fille, Mary Jane, ont suivi ses traces.

• À lire aussi: L’écrivaine américaine Mary Higgins Clark n’est plus

Regis Philbin

Animateur

Décédé le 24 juillet, à 88 ans

Pendant quelque 20 ans, les matinées américaines au petit écran lui ont appartenu. Avec rigueur, sourire et humour, il a présenté, plusieurs heures par jour, en direct, des émissions aux côtés de Kathie Lee et Kelly Ripa. Il a aussi longtemps été l’âme du célèbre jeu «Who Wants to Be a Millionnaire?».

• À lire aussi: L’animateur américain Regis Philbin meurt à 88 ans

Kelly Preston

Actrice

Décédée le 12 juillet, à 57 ans

AFP

La femme de John Travolta a mené une carrière d’une quarantaine d’années à Hollywood. Elle a pris part à la comédie «Les jumeaux» ainsi qu’à la primée comédie dramatique «Jerry Maguire».

• À lire aussi: L'actrice Kelly Preston meurt à 57 ans d'un cancer du sein

Charley Pride

Chanteur

Décédé le 12 décembre, à 86 ans

Premier artiste noir admis au Country Hall of Fame, il a fait rayonner le country aux États-Unis, notamment avec «Kiss an Angel Good Mornin’». Il est une autre triste victime de la COVID-19.

• À lire aussi: Le chanteur country Charley Pride décède à 86 ans

Little Richard

Pianiste et chanteur

Décédé le 9 mai, à 87 ans

Carrie Devorah / WENN

Pionnier du rock, il a enchaîné les succès durant la deuxième moitié des années 1950 («Tutti Frutti», «Long Tall Sally») avec son côté flamboyant et des paroles imprégnées de sexe. Elton John, les Beatles et Elvis Costello l’ont encensé.

• À lire aussi: Little Richard meurt à l'âge de 87 ans

Naya Rivera

Actrice

Décédée le 8 juillet, à 33 ans

Membre de la troupe de «Glee», l’Américaine a été Santana Lopez/Artie Abrams dans plus de 100 épisodes. Son destin a pris fin dans les eaux du lac Piru quand elle s’est noyée lors d’une excursion avec son fils de 4 ans, retrouvé vivant.

• À lire aussi: Le corps de l'actrice Naya Rivera retrouvé dans un lac californien

Kenny Rogers

Chanteur

Décédé le 20 mars, à 81 ans

Star du country, l’homme a vendu plus de 100 millions d’albums et permis à son genre musical d’obtenir une reconnaissance populaire. Surnommé «The Gambler» à la suite du succès de sa chanson, il a reçu trois Grammy Awards et six CMA Awards.

• À lire aussi: La vedette country Kenny Rogers meurt à 81 ans

Joel Schumacher

Réalisateur

Décédé le 22 juin, à 80 ans

Derrière la caméra des films «Le feu de St. Elmo» et «Génération perdue», il a marqué les années 1980. Il a ensuite fait de Michael Douglas un homme «Enragé» (1993), avant de partir en quête de justice avec les «Batman», Val Kilmer et George Clooney.

• À lire aussi: Joel Schumacher, réalisateur de deux «Batman», est mort

Jerry Stiller

Acteur

Décédé le 11 mai, à 92 ans

Père de Ben Stiller, l’artiste comique a percé en tant qu’humoriste, acteur et scénariste. Son visage est inoubliable pour les amateurs de la sitcom «Seinfeld», grâce à son personnage de Frank.

• À lire aussi: Décès de l'acteur Jerry Stiller à 92 ans, annonce son fils Ben Stiller

Eddie Van Halen

Musicien

Décédé le 6 octobre, à 65 ans

Arnold Wells

Virtuose de la guitare électrique, le rockeur a propulsé la formation à son nom au sommet des palmarès. Enchaînant les accords et les solos comme personne d’autre avant lui, il a inspiré de nombreux artistes qui ont cherché à l’imiter.

• À lire aussi: Eddie Van Halen meurt à 65 ans

Bill Withers

Chanteur

Décédé le 30 mars, à 81 ans

Le chanteur américain Bill Withers, l'une des plus grandes voix de la soul, à qui l'on doit notamment des titres comme «Ain't No Sunshine» ou «Lean On Me», est mort des suites de complications cardiaques.

• À lire aussi: Le chanteur soul Bill Withers meurt à 81 ans

Betty Wright

Chanteuse

Décédée le 10 mai, à 66 ans

On doit à l’interprète soul et funk les tubes «Clean Up Woman» et «Tonight Is the Night». Primée d’un Grammy, l’Américaine a guidé des générations d’artistes Motown.

Ailleurs dans le monde

Sei Ashina

Actrice

Décédée le 14 septembre, à 36 ans

Cette vedette de télé japonaise enchaînait les rôles quand elle a été retrouvée sans vie chez elle. Jeune femme rendant fou de désir le protagoniste du drame «Soie», de François Girard, elle s’est suicidée.

Honor Blackman

Actrice

Décédée le 5 avril, à 94 ans

La séduisante Britannique a été l’une des premières «Bond Girls», jouant Pussy Galore dans «Goldfinger». Elle est aussi devenue Cathy Gale le temps de la série «Chapeau melon et bottes de cuir».

Sean Connery

Acteur

Décédé le 31 octobre, à 90 ans

WENN

Sir Sean Connery n’avait plus besoin de présentation. Même loin des projecteurs, ce joyau écossais dégageait encore une vive aura. Il a été le premier James Bond; son magnétisme s’est traduit par sept films de l’agent 007. Son sex-appeal, jumelé à son talent, ont fait de lui une grande vedette.

• À lire aussi: Le légendaire acteur écossais Sean Connery est mort

Peter Green

Musicien

Décédé le 25 juillet, à 73 ans

Parmi les membres fondateurs du groupe Fleetwood Mac en 1967, le Britannique a contribué à populariser le mélange de rock-blues. Catalyseur de plusieurs autres groupes, il a malheureusement longtemps été habité par des démons.

• À lire aussi: Mort du guitariste Peter Green, cofondateur de Fleetwood Mac

Juliette Gréco

Chanteuse

Décédée le 23 septembre, à 93 ans

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Immortelle de la chanson française, elle a donné vie aux mots de Brel, Ferré et Gainsbourg, entre autres. Interprétant «Sous le ciel de Paris» ou «Jolie môme», elle a animé des cabarets mythiques et vécu une histoire d’amour avec le Québec.

• À lire aussi: La chanteuse Juliette Gréco est morte

Ian Holm

Acteur

Décédé le 19 juin, à 88 ans

Le Britannique s’est fait remarquer dans «Les chariots de feu», a grandement contribué à «De beaux lendemains», du Canadien Atom Egoyan, et restera à jamais Bilbo le Hobbit du «Seigneur des anneaux».

• À lire aussi: Ian Holm, l'interprète de Bilbo Baggins, est mort

John Le Carré

Écrivain

Décédé le 12 décembre, à 89 ans

L’espionnage était l’affaire de ce romancier. Son aura a commencé à prendre forme avec «L’espion qui venait du froid». Elle s’est aussi transportée maintes fois au cinéma. Toujours prolifique, son chant du cygne, «Agent Running in the Field» («Retour de service»), a été publié l’an dernier.

• À lire aussi: John Le Carré, maître britannique du roman d'espionnage, est décédé

Michael Lonsdale

Acteur

Décédé le 21 septembre, à 89 ans

Auréolé grâce à son moine dans «Des hommes et des dieux», le Franco-Britannique s’est souvent collé à la religion. Sa riche carrière de plus de 200 rôles comprend aussi Hugo Drax, le méchant de «Moonraker».

Ennio Morricone

Compositeur

Décédé le 6 juillet, à 91 ans

Sans son génie musical, les films «Les intouchables», «Bugsy» ou «Les 8 enragés» n’auraient pas la même intensité, le même impact. Les réalisateurs s’arrachaient les services de l’Italien, qui a créé des notes enivrantes pour plus de 500 oeuvres.

• À lire aussi: Le célèbre compositeur Ennio Morricone s'éteint à 91 ans

Alan Parker

Réalisateur

Décédé le 31 juillet, à 76 ans

Derrière les acclamés longs métrages «Midnight Express», «Le Mississippi brûle» et «Evita», le Britannique a notamment goûté à 10 victoires aux Oscars. On lui doit aussi l’incontournable film musical «Pink Floyd: The Wall».

• À lire aussi: Mort du réalisateur de «Midnight Express», Alan Parker, à 76 ans

Michel Piccoli

Acteur

Décédé le 12 mai, à 94 ans

AFP

Monument du septième art français, l’homme s’est frotté à de nombreux genres et a accepté les ordres de réputés cinéastes. Primé à Cannes, il a aussi fait vibrer les amateurs de théâtre pendant 70 ans.

• À lire aussi: Décès de l'acteur français Michel Piccoli à 94 ans

David Prowse

Acteur

Décédé le 28 novembre, à 85 ans

Il a été le premier à se glisser dans le costume de Darth Vader pour la trilogie originale «Star Wars». Champion d’haltérophilie, son imposant physique lui a permis d’incarner l’un des plus grands méchants du cinéma. Son ex-collègue Jeremy Bulloch, alias Boba Fett de «Star Wars», a lui aussi trépassé à la fin 2020, le 17 décembre, à 75 ans.

Carlos Ruiz Zafón

Écrivain

Décédé le 19 juin, à 55 ans

Suite à la sortie de son roman «L’ombre du vent» (2001) - dont le suspense et l’amour ont charmé la planète -, le nom de l’Espagnol a résonné. Un cancer colorectal est venu freiner son imagination.

Joaquín Salvador Lavado Tejón

Auteur

Décédé le 30 septembre, à 88 ans

Sous le pseudonyme Quino, l’Argentin a mis au monde Mafalda, une drôle de fille vedette de bandes dessinées. Plus de 45 ans après ses dernières aventures, elle fait encore la joie des lecteurs.

Anne Sylvestre

Chanteuse

Décédée le 30 novembre, à 86 ans

Cette auteure-compositrice-interprète, voix d’«Une sorcière comme les autres», a marqué la chanson française de deux façons très distinctes: en composant «Les Fabulettes» - ses très populaires pièces pour enfants - mais également en défendant ardemment la liberté des femmes.

• À lire aussi: La chanteuse Anne Sylvestre est décédée

Albert Uderzo

Dessinateur

Décédé le 24 mars, à 92 ans

C’est grâce à lui que les aventures d’Astérix et Obélix sont si attrayantes. Sa collaboration avec René Goscinny a permis aux célèbres Gaulois de parcourir le monde. Même après la mort de son ami, le Français a poursuivi le voyage.

• À lire aussi: Uderzo, dessinateur d'Astérix, est décédé

Max von Sydow

Acteur

Décédé le 8 mars, à 90 ans

Étalée sur huit décennies, la carrière de l’Européen comprend un éventail de films allant de «L’exorciste» à «Extrêmement fort et incroyablement près», en passant par «Star Wars».

• À lire aussi: L'acteur Max von Sydow est décédé