COVID-19 : de mal en pis en Ontario et au Québec

L’Ontario et le Québec ont encore fracassé leur record pour le nombre quotidien d’infections à la COVID-19, jeudi.

Le Québec a dépassé la barre des 200 000 cas avec 2819 nouvelles infections rapportées jeudi. Il s’agit d’un sommet quotidien pour une deuxième journée de suite. Mercredi, le gouvernement québécois avait rapporté 2511 nouvelles infections.

Au total, la province compte 202 641 personnes qui ont été infectées par ce coronavirus.

Soixante-deux décès se sont ajoutés jeudi, portant le total à 8226 morts depuis le début de la pandémie.

Treize personnes de plus se sont retrouvées aux soins intensifs pour un total de 165, mais le nombre d’hospitalisations a diminué de 36.

Les efforts de vaccination se sont poursuivis, car 3942 doses de vaccins ont été administrées mercredi pour un total de 29 250 Québécois vaccinés.

Flambée en Ontario

Pour une troisième journée de suite, l’Ontario a atteint un sommet, avec 3328 cas enregistrés jeudi, devenant ainsi la première province au pays à franchir le cap des 3000 infections en 24 heures. C’est davantage que la marque de 2923 cas de mercredi, ainsi que celle de mardi qui était de 2553. La deuxième vague est donc plus prononcée que la première du printemps dernier.

Le nombre total de cas dans la province s’élève désormais à 182 159.

Le nombre de morts est aussi en forte hausse avec 56 décès liés à la COVID-19 jeudi. C’est un pic jamais vu depuis mai dernier.

Il y a eu 4530 décès causés par la pandémie jusqu’à présent en Ontario.

Le nombre d’hospitalisations liées à ce virus a grimpé de 58 par rapport à mercredi pour s’établir à 1235. Il n’y a jamais eu autant de gens soignés dans les hôpitaux ontariens depuis le début de la crise. Parmi ces patients, 337 sont aux soins intensifs, soit 14 de plus que la veille.

Préoccupations de l’Agence de la santé publique du Canada

Face à cette flambée des cas de COVID-19, l'administratrice en chef de la santé publique du Canada a fait part de ses inquiétudes, notamment concernant ceux qui voyagent.

«Bien que la plupart des Canadiens aient suivi nos conseils concernant les voyages non essentiels, certains voyagent quand même pour des raisons non essentielles. C'est très préoccupant. Je demande aux Canadiens de revoir leurs projets de voyage. Restez à la maison pour vous protéger, protéger votre famille et protéger les personnes qui sont à risque élevé de subir des conséquences graves en contractant la COVID-19 dans nos collectivités», a affirmé la Dre Theresa Tam par communiqué.

Elle s’est aussi montrée préoccupée par l’augmentation de la consommation d’alcool constatée durant la crise.

«Je rappelle aux Canadiens de prendre garde aux effets d'une consommation accrue d'alcool sur leur santé et leur recommande de trouver d'autres façons de célébrer et de faire face au stress causé par l'application des mesures de santé publique de leur région. Cela pourrait consister à faire de l'activité physique, à pratiquer la pleine conscience, à communiquer par téléphone et par clavardage vidéo ou à célébrer avec des cocktails sans alcool ou d'autres boissons non alcoolisées», a-t-elle déclaré.

Guère de changement ailleurs

Si le Québec et l'Ontario semblent incapables de maîtriser la pandémie, on ne peut en dire autant des autres provinces canadiennes.

Encore une fois jeudi, les Maritimes ont été largement épargnées avec seulement trois cas au Nouveau-Brunswick et trois en Nouvelle-Écosse, si bien tel que cette dernière compte permettre la réouverture des salles à manger des restaurants d'Halifax dès le 4 janvier.

Notons cependant qu'un décès lié à la COVID-19 en venu assombrir la dernière journée de l'année au Nouveau-Brunswick.

L'Ouest canadien se tirait aussi plutôt bien d'affaire en cette fin d'année avec, notamment, 187 cas et six décès rapportés au Manitoba et 190 cas et 1 décès signalés en Saskatchewan.

La Colombie-Britannique, pour sa part, a fait part d'un regain de la pandémie avec l'annonce de 690 cas et de huit décès.

Enfin, l'Alberta n'a pas fourni de bilan, les autorités sanitaires se contentant de diffuser une estimation de 1200 cas, sans avancer de nombre pour les décès.

Le Canada a cumulé, jeudi, environ 8413 nouvelles infections et 134 décès, pour un total de 580 712 infections et 15 605 décès depuis le début de la pandémie.

La situation au Canada:

Québec: 202 641 (8 226 décès)

Ontario: 182 159 (4530 décès)

Alberta: environ 101 628 (1046 décès)

Colombie-Britannique: 51 990 (901 décès)

Manitoba: 24 515 (661 décès)

Saskatchewan: 15 160 (155 décès)

Nouvelle-Écosse: 1486 (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 599 (9 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 390 (4 décès)

Nunavut: 266 (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 94

Yukon: 60 (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 24

Canadiens rapatriés: 13

Total : environ 580 712 (15 605 décès)