Elle tue sa mère et ses trois enfants le jour de Noël

Une mère de famille de l'Arkansas a abattu sa propre mère et ses trois enfants avant de retourner son arme contre elle le jour de Noël.

Selon le bureau du shérif de Pope County, un membre de la famille a d'abord découvert les cinq corps en fin d'après-midi dans un domicile d'Atkins.

Après avoir amorcé leur enquête, les policiers ont réalisé que la mère de famille, Jaquita Chase, 31 ans, a abattu les quatre autres personnes présentes dans la demeure, soit sa propre mère Patricia Patrick, 61 ans, et ses filles Danielle Collins, Levenah Countryman et Abigail Heflin, respectivement âgées de 7, 10 et 12 ans.

«Compte tenu des preuves amassées sur place, et avec les confirmations des médecins pathologistes du laboratoire judiciaire de l'État de l'Arkansas, il a été déterminé qu'il s'agit de meurtres suivis d'un suicide», a confirmé la police par communiqué.

Selon ce qu'a rapporté le «Arkansas Democrat Gazette» mercredi, les trois enfants se trouvaient sous la garde de leur grand-mère, puisque Jaquita Chase avait eu des démêlés avec la justice, notamment pour une histoire de vol à l'étalage et possession de drogue en 2017 et de méfait et vol de voiture à la suite d'un délit de fuite survenu en 2018.

Le père de l'une des enfants, Dustan Countryman, avait tenté d'obtenir la garde de sa fille, sans succès, a précisé le quotidien local. «Ma fille était mon monde. J'aurais aimé ne pas avoir à travailler autant pour pouvoir passer plus de temps avec elle. [...] Elle avait une âme magnifique et ne méritait rien de ceci», a confié ce dernier sur sa page Facebook.