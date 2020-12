Les dix faits divers de l’année 2020

Deux faits divers majeurs ont surtout secoué les Québécois en 2020: une attaque sauvage au sabre japonais et les recherches effrénées pour retrouver un père et ses deux jeunes filles. C’est sans compter les meurtres, noyades et accident mortels qui sont survenus au cours de la dernière année. Voici le palmarès des dix faits divers les plus marquants de 2020, selon l’Agence QMI.

1- Horreur à l’Halloween

Un carnage sanglant, des victimes innocentes choisies au hasard, des morts, des blessés, des gens traumatisés à tout jamais: l’événement le plus marquant des 12 derniers mois s’est produit dans la soirée du 31 octobre en plein cœur de la Ville de Québec.

Le suspect, Carl Girouard, aurait déambulé dans les rues du Vieux-Québec avant d’attaquer des gens au hasard avec un sabre japonais. Deux personnes ont été tuées et cinq autres ont été blessées lors de cette folie meurtrière. Girouard, un résident de 24 ans de la couronne nord de Montréal, a été arrêté et doit revenir devant le tribunal au mois de janvier pour la suite des procédures.

Il est accusé de deux meurtres prémédités et de cinq tentatives de meurtre.

2- L’affaire Carpentier

Au début de juillet, la mystérieuse disparition des sœurs Romy et Norah Carpentier, ainsi que de leur père, Martin, a tenu les Québécois en haleine pendant une dizaine de jours. Le trio a d’abord été impliqué dans une sortie de route sur l’autoroute 20, à Saint-Apollinaire, avant de se volatiliser.

Une alerte Amber a été lancée, mais les corps des deux enfants ont été retrouvés dans un boisé 10 jours plus tard. Elles ont été assassinées par leur père, qui s’est ensuite donné la mort. Sa dépouille a été découverte deux jours après celles de ses filles.

Au final, l’enquête policière a démontré qu’avant même le déclenchement de l’alerte Amber, Martin Carpentier et ses deux fillettes de 6 et 11 ans étaient déjà morts.

3- Excursion en motoneige tragique

Ce qui devait être une excursion en motoneige mémorable pour un groupe de huit touristes français a viré au cauchemar, le 21 janvier dernier, non loin d’Alma, dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Ils circulaient en compagnie de leur guide Benoit Lespérance sur un sentier non balisé lorsque la glace recouvrant le lac Saint-Jean a soudainement cédé sous le poids des motoneiges. Trois des motoneigistes s’en sont tirés indemnes, mais tous les autres ont sombré dans les eaux glaciales.

Le bilan: six morts.

4- Le tracteur de la mort

Les festivités de la fête du Canada ont donné lieu à une tragédie sans nom dans la municipalité rurale de Notre-Dame-de-Stanbridge, en Montérégie. Dix personnes – six enfants et quatre adultes – se trouvaient dans la pelle d’un tracteur conduit par un agriculteur de 38 ans, sur un petit chemin de campagne.

Pour une raison encore inconnue à ce jour, les 10 personnes qui se trouvaient dans la pelle ont été éjectées. Quatre d’entre elles sont mortes, dont trois enfants âgés de 1 à 5 ans. Les six autres ont été gravement blessées.

L’agriculteur de 38 ans qui conduisait le tracteur fait présentement face à des accusations de négligence criminelle.

5- Obsession mortelle

Jaloux et obsédé par une jolie jeune femme dans la fleur de l’âge, Eustachio Gallese a commis l’irréparable le 22 janvier dernier. Gallese a admis avoir assassiné Marylène Lévesque, une travailleuse du sexe de 22 ans, de 30 coups de couteau dans une chambre d’hôtel de Sainte-Foy. Au moment du crime, Eustachio Gallese était en semi-liberté à la suite du meurtre de son ex-conjointe, commis en 2004.

Accusé du meurtre prémédité de Marylène Lévesque, Gallese a plaidé coupable et a écopé d’une peine d’emprisonnement à vie.

6- Drame de Wendake

À la mi-octobre, la réserve autochtone de Wendake a été ébranlée par le meurtre de deux enfants âgés de 2 et 5 ans. Le petit Olivier, 5 ans et son frère Alex, 2 ans, auraient été tués par leur père, Michaël Chicoine, 30 ans, un homme dont les problèmes de santé mentale étaient connus depuis plusieurs années.

Des proches ont affirmé avoir fait des signalements à la DPJ bien avant le drame pour éloigner le père de ses enfants. La DPJ n’aurait pas donné suite à ces signalements. Michaël Chicoine, qui fait face à deux accusations de meurtre non prémédité, doit revenir en cour le 12 janvier.

7- Carambolage monstre

Au beau milieu de la journée du 19 février, une violente bourrasque de neige a balayé l’autoroute 15, à La Prairie, provoquant un gigantesque carambolage impliquant environ 200 véhicules. Après plusieurs heures de travail pour dégager des centaines de personnes coincées dans leur véhicule, les services d’urgence ont confirmé que deux hommes avaient perdu la vie dans cet accident majeur et que 29 autres personnes avaient été blessées.

Les deux victimes, Charles Rivard, 54 ans, et Pierre Boudreau, 69 ans, étaient de bons amis.

8- Lettre empoisonnée à Trump

À la demande du FBI, toute la cavalerie policière débarque le 20 septembre sur le boulevard Vauquelin, dans le secteur de Saint-Hubert à Longueuil. Leur mandat: fouiller minutieusement le logement de Pascale Ferrier, une femme de 53 ans soupçonnée d’avoir envoyé une lettre empoisonnée à la ricine au président américain Donald Trump.

Elle avait été arrêtée quelques heures plus tôt, à la frontière canado-américaine, avec une arme à feu. Présentement détenue aux États-Unis, la Québécoise d’origine française fait face à une kyrielle d’accusations criminelles.

Si elle est trouvée coupable, elle pourrait très bien passer le restant de ses jours derrière les barreaux.

9- Mort en héros pour sauver sa fille

Un drame sans nom s’est produit dans l’après-midi du 7 août, à La Conception, dans les Laurentides, lorsqu’un père de famille de 44 ans s’est noyé en tentant de sauver sa fillette de 4 ans, qui s’est elle aussi noyée dans la rivière Rouge.

Cette double noyade a gonflé le nombre effarant de noyades survenues dans la province au cours de l’année. Selon la Société de sauvetage, pas moins de 95 noyades ont été recensées dans la province en 2020, soit 38 de plus qu’en 2019.

10- Adolescente battue à mort

Craignant vraisemblablement qu’une adolescente de 13 ans révèle leur relation inappropriée, un homme de 51 ans l’aurait froidement assassinée après l’avoir forcée à prendre une importante quantité d’alcool et de médicaments, en février dernier, à Brownsburg-Chatham, dans les Laurentides.

Il l’aurait battue à mort à l’aide d’un objet contondant. François Sénécal fait présentement face au meurtre prémédité d’Océane Boyer. Sénécal était pourtant un ami de longue date de la famille Boyer. Il aurait même offert son aide pour retrouver l’adolescente portée disparue, alors qu’il la savait morte.