Test négatif obligatoire pour entrer au Canada par avion : «trop peu trop tard»

La décision d’imposer un test obligatoire contre la COVID-19 à tous les voyageurs qui se rendent au Canada par avion est une mesure qui arrive trop peu trop tard pour la spécialiste en santé de TVA Nouvelles Diane Lamarre.

La pharmacienne et professeure à l’Université de Montréal considère qu’un test fait trois jours avant un départ n’empêche pas les gens de contracter le virus avant l’embarquement. Ainsi le test devient caduc.

Par ailleurs, cette nouvelle mesure mise en place par Ottawa ne sera effective qu’à partir du 7 janvier, donnant le temps aux voyageurs actuellement en vacances dans le sud de revenir d’ici cette date.

«La grande majorité des gens seront déjà de retour. On est mieux de mettre beaucoup plus d’énergie sur le suivi de la quarantaine. C’est vraiment cela qui sera déterminant. Comment assurer la rigueur? On sait que des pays comme l’Australie ont conduit des gens dans des hôtels où ils sont surveillés pour faire respecter la quarantaine. Si on ne fait pas ça ici, je pense qu’on doit questionner le fédéral sur les mesures qu’il entend prendre pour qu’il y ait une surveillance rigoureuse», insiste l’experte.

Le ministre des Transports Marc Garneau a insisté pour dire que l’obligation pour les passagers de fournir un test négatif lors de l’embarquement demande du temps à mettre en place pour les compagnies aériennes.

Toutes les personnes de plus de 5 ans devront fournir la preuve du test PCR négatif avant d’embarquer dans un appareil qui se dirige vers le Canada.

Les personnes qui seront autorisées à entrer au pays devront toujours se soumettre à un isolement de 14 jours à leur arrivée.

Tous les voyageurs verront leurs plans de quarantaine examinés par un représentant du gouvernement et, s'ils ne conviennent pas, devront être mis en quarantaine dans une installation de quarantaine fédérale. Les voyageurs au Canada doivent utiliser l'application ou le site Web ArriveCAN et fournir des coordonnées exactes et leur plan de quarantaine obligatoire de 14 jours au plus tard à l'entrée.

Les voyageurs qui obtiendront un résultat positif au test devront rester sur place, en isolement, pendant deux semaines à leurs frais.