Des employés de centres de dépistage infectés par la COVID-19

Plusieurs employés œuvrant dans les centres de dépistage de la COVID-19 ont été infectés par la maladie dans la région de Québec.

Des opérations de dépistages à grande échelle seront mises en place dans ces centres tout de même un peu moins achalandés en ce premier jour de 2021.

Au seul centre du parc Colbert, au moins 10 travailleurs ont eu un test positif à la COVID-19. La santé publique refuse toutefois de parler d’éclosion à cet endroit.

Habituellement, une éclosion est déclarée lorsque deux cas et plus sont recensés dans un milieu de travail. Dans le cas du centre du parc Colbert, les employés ne se sont pas contaminés entre eux au travail, mais plutôt dans la communauté, dans leur famille ou lors de déplacements.

«Les mesures de protection sont appliquées adéquatement et les employés sont bien protégés avec des visières, des masques et des jaquettes, en plus de l’hygiène fréquente des mains. Le risque de transmission demeure faible lorsque l’équipement de protection individuelle est en place», a assuré le CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Le CIUSSS ne croit pas que les personnes qui se sont rendues se faire tester aient pu contracter la COVID-19 si elles ne l’avaient pas déjà.

Les nombreux cas recensés dans les centres de dépistage n’affectent pas les opérations en cours, et le dépistage se poursuit.

Jeudi, 257 nouvelles infections ont été rapportées dans la région de la Capitale-Nationale. Pas moins de 151 éclosions ont également été déclarées.