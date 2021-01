La reine du Danemark vaccinée contre la COVID-19

Margrethe II, la très populaire reine du Danemark, a reçu une première injection du vaccin contre la COVID-19, a annoncé vendredi la maison royale.

«Sa Majesté la Reine a été vaccinée aujourd'hui contre la COVID-19. La reine sera re-vaccinée dans environ trois semaines», a indiqué la Cour dans un communiqué.

La souveraine a fêté en 2020 ses 80 ans, ce qui la plaçait dans la première cohorte des Danois pouvant bénéficier d'un vaccin.

Dans un premier temps, Copenhague a prévu de vacciner les résidents des maisons de retraite, puis les plus de 65 ans vulnérables et les personnels de soins les plus exposés.

Près de 30 000 personnes, sur les 5,8 millions d'habitants du Danemark, traditionnellement enclins à suivre les recommandations des autorités sanitaires, ont reçu une injection du vaccin Pfizer/BioNTech depuis le début de la campagne de vaccination le 27 décembre.

Avec ses cheveux d'un blanc immaculé sempiternellement tirés dans un impeccable chignon, Margrethe II est une institution vénérée dans le royaume scandinave.

«Je resterai sur le trône jusqu'à ce que j'en tombe», a prévenu cette fumeuse invétérée, artiste polyglotte aux multiples talents, dont le mari, le prince Henrik, d'origine française, est décédé en 2018.

La famille du prince héritier du Danemark Frederik s'était placée en quarantaine début décembre après le diagnostic positif à la COVID-19 de son fils aîné le prince Christian.