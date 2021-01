Quand les commerces pourront-ils réellement rouvrir?

La pause sanitaire que s’est accordé le Québec afin de réduire le plus possible les contaminations à la COVID-19 pourrait-elle durer plus longtemps que prévu et la réouverture des commerces non essentiels reportée?

Le 31 décembre, la province enregistrait 2819 nouveaux cas de COVID-19, 22 décès, et les prévisions pour les hospitalisations dans la grande région de Montréal risquent de dépasser les capacités prévues d’ici trois semaines.

Autant chez les consommateurs que chez les commerçants, le scepticisme face à une reprise des activités règne.

Érik Luksenberg, le coloré propriétaire du restaurant Chez Éric et le Homard Fou situé dans le Vieux-Montréal, souhaite pour sa part rester fermé quelques mois afin de bénéficier des aides financières du gouvernement, le temps que la crise sanitaire dure.

«On a passé les Fêtes où normalement on fait les provisions pour le mois de janvier et février, on prend un peu d’avance, on peut payer nos frais avec les recettes de novembre, décembre, les Fêtes et ainsi de suite. Là on n’a pas d’avance, il faut vraiment rester fermé. Là je parle pour moi. Je ne veux pas engager tout le monde, mais tout ce qui est touristique, centre-ville, janvier, février, ce sera intéressant de rester fermer avec les subventions et de rouvrir au printemps ou au début mars», assure M. Luksenberg.

De nombreux consommateurs rencontrés par TVA Nouvelles dans les rues de la métropole étaient aussi d’avis que la réouverture des commerces non essentiels et des restaurants ne risque pas de se produire de sitôt, surtout avec l’augmentation du nombre de temps.

«Ça ne va pas rouvrir le 11 janvier. Personnellement je travaille dans le réseau de la santé, puis je pense que c’est un sacrifice qu’il faut faire», juge une citoyenne rencontrée dans la rue.

«J’ai l’impression que ça va rester fermer encore, juste à cause des annonces, des cas qui ont augmenté et le nombre de décès», explique une autre dame rencontrée vendredi.

«On espère, on reste positif», lance un autre individu.

La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) souhaite voir les commerces ouvrir rapidement, mais surtout fournir aux commerçants l’aide dont ils ont besoin.

Le bilan québécois de la COVID-19 fait relâche vendredi et samedi. Les chiffres et l’état de la situation seront à nouveau disponibles dès dimanche.