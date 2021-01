Rassemblement: une intervention policière à Gatineau dégénère

Un rassemblement de six personnes dans une résidence de Gatineau a donné lieu à une intervention policière qui a rapidement dégénéré la soirée du 31 décembre, alors qu’un homme a même dû être arrêté.

L’une des personnes présentes a filmé une partie de la scène et une autre en a publié les images sur les réseaux sociaux.

Dans la vidéo, qui est rapidement devenue virale vendredi, on voit les policiers dans le cadre de porte intercepter brusquement un homme, qui semble être récalcitrant. Puis, on aperçoit les policiers tenter de le maîtriser, alors qu’il est couché au sol, la face sur la neige et l’asphalte.

Le film, qui ne dure que deux minutes, commence alors que la tension est déjà à son comble entre les policiers et les interpellés, qui ne cessent de crier, implorant les forces de l’ordre de lâcher l’homme arrêté.

La vidéo ne permet pas de dire quand et pourquoi la situation s’est envenimée.

La police s’explique

Appelé à s’expliquer, le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) a reconnu être intervenu jeudi soir, vers 23h10, dans une résidence de la rue Le Baron après la plainte d’un citoyen.

«L’approche préconisée était préventive. Les agents ont sollicité leur collaboration pour mettre fin au rassemblement, mais ils ont eu une fin de non-recevoir», a commenté le lieutenant Éric Simard.

Selon lui, les policiers de Gatineau avaient d’abord l’intention de donner un simple avis, mais finalement ils n’ont eu d’autre choix que de distribuer des constats d’infraction, qui, rappelons-le, s’élèvent à 1546 $ par personne.

Un homme a aussi été amené au poste de police.

«Il a été relâché, mais le dossier a été soumis au DPCP (directeur des poursuites criminelles et pénales), qui pourrait déposer des accusations», a glissé Éric Simard.

Le lieutenant du SPVG a précisé que cet événement a sollicité six policiers, soit autant que le nombre de personnes qui étaient rassemblées.

Aucun agent n’a été blessé, a-t-on ajouté.