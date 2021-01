Un joueur de soccer se blesse gravement les yeux avec un feu d'artifice

Le défenseur international norvégien Omar Elabdellaoui, qui évolue en Turquie à Galatasaray, a été gravement blessé au visage et aux deux yeux par un feu d'artifice lors de célébrations du Nouvel An, ont indiqué vendredi son médecin et son club.

Elabdellaoui «est arrivé à l'hôpital hier (jeudi) vers minuit. Il est blessé aux deux yeux. Nous l'avons pris en charge avec un chirurgien plastique et une équipe d'ophtalmologues», a indiqué vendredi le professeur Vedat Kaya, de l'hôpital Liv où le joueur est traité.

Si Elabdellaoui n'a pas perdu la vue, un oeil a été plus sérieusement touché que l'autre, a indiqué le docteur, ajoutant qu'il allait «mieux aujourd'hui», mais qu'il était trop tôt pour écarter des conséquences à long terme.

Il a aussi refusé de se prononcer sur la date de son retour sur les terrains de soccer.

Le président de Galatasaray Mustafa Cengiz, qui a rendu visite au joueur vendredi, a indiqué à la presse que «son moral est bon», mais qu'il «a pris un coup».

«Son état s'améliore, il faut garder espoir. Je pense qu'il va falloir attendre une ou deux semaines» pour y voir plus clair sur son état, a-t-il ajouté.

Selon la presse turque, le joueur a été brûlé au visage par un feu d'artifice qui a explosé dans ses mains à son domicile lors de festivités marquant la fin de l'année 2020.

Les plaies du joueur ont été nettoyées, mais une nouvelle intervention n'est pas exclue, a indiqué vendredi le professeur Kaya.

L'entraîneur de Galatasaray Fatih Terim et son capitaine Arda Turan se sont rendus au chevet du joueur norvégien dès jeudi soir.

L'incident a suscité une avalanche de messages de soutien sur les réseaux sociaux, y compris de la part de Fenerbahçe et Besiktas, ennemis jurés de Galatasaray.

Âgé de 29 ans, Elabdellaoui, qui a notamment porté les maillots de Manchester City et de l'Olympiakos, s'est engagé cette saison pour trois ans avec Galatasaray.

Il avait déjà été écarté des terrains pendant plusieurs semaines en novembre et décembre après avoir été déclaré positif au nouveau coronavirus.