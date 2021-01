Une Anglaise de 12 ans intente une action en justice contre TikTok

Une jeune Anglaise de 12 ans souhaite intenter une action en justice contre l’application de partage de vidéos TikTok, invoquant l’utilisation illégale des données d’enfants par l’entreprise comme motif.

Les avocats de la demandeuse potentielle ont soutenu lors d’une audience mercredi que l’application chinoise collecterait les données des enfants pour alimenter son algorithme de recommandations vidéo afin de générer des revenus publicitaires, a indiqué la BBC.

L’action est notamment soutenue par la commissaire aux enfants pour l’Angleterre, Anne Longfield, qui affirme que l’application chinoise enfreint les lois britanniques et européennes sur la protection des données.

La commissaire a ainsi déclaré à la Haute Cour de Londres qu’elle espérait qu’une ordonnance sera émise afin d’obliger l’entreprise à supprimer les données de la jeune fille, a précisé le média britannique.

L’application chinoise a quant à elle fait savoir qu’elle avait mis en place des politiques solides pour protéger les enfants, en interdisant notamment les jeunes de moins de 13 ans à adhérer à la plateforme.

«La confidentialité et la sécurité sont les principales priorités de TikTok et nous avons mis en place des politiques, des processus et des technologies robustes pour protéger tous les utilisateurs, et en particulier nos plus jeunes utilisateurs», a fait savoir l’entreprise dans un communiqué selon la BBC.

L’objectif de l’audience préliminaire était de statuer sur la conservation de l’anonymat de la jeune fille si elle souhaitait poursuivre son action, ce qui lui a été accordé, a précisé le média.

Il ne s’agit pas de la première action de ce genre intentée contre TikTok, alors que l’entreprise a déjà été condamnée en 2019 à une amende de 5,7 millions de dollars aux États-Unis pour son traitement des données relatives aux enfants.