1000$ aux voyageurs : Ottawa veut résoudre le problème

Ottawa va étudier le problème soulevé par la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique (PCMRE) qui permet à certains voyageurs de retour au pays de toucher 1000$ le temps de leur quarantaine.

«Nous examinons activement toutes les options disponibles pour résoudre cet enjeu», a assuré la ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées du Canada, Carla Qualtrough.

Dans la déclaration transmise à TVA Nouvelles, la ministre Qualtrough a insisté pour dire que cette prestation a été créée afin de fournir aux travailleurs une option de congé de maladie payé lorsqu'il n'est pas possible d'en obtenir un auprès de leur employeur.

«La Prestation canadienne de maladie pour la relance économique n'a jamais eu pour but d'inciter ou d'encourager les Canadiens à ne pas suivre les directives de santé publique ou de voyage international. Nous continuons à fortement recommander à tous les Canadiens d'éviter les voyages non essentiels. L’objectif de la PCMRE a toujours été de fournir aux travailleurs une option de congé de maladie payé lorsqu'il n'est pas possible d'en obtenir un auprès de leur employeur, afin qu’ils n'aient pas à choisir entre aller travailler et mettre de la nourriture sur la table. Le congé de maladie est un élément essentiel de notre réponse à la COVID-19.»

Même s’il s’agit d’un voyage de plaisir, les voyageurs qui rentrent au pays qui doivent s’absenter du travail afin de respecter leur quarantaine peuvent toucher 1000$ s’ils n’ont pas droit à des congés de maladie de leur employeur.

Cette faille dans la mesure qui n’était pas destinée aux voyageurs d’agrément a provoqué un tollé de réactions de toutes parts.

Les oppositions à Ottawa, dont les conservateurs et les bloquistes, ont dénoncé la chose et ont pressé le gouvernement Trudeau d’agir pour résoudre le problème.

Une intensiviste qui œuvre en zone COVID-19 depuis le début de la pandémie a également interpellé Justin Trudeau. En entrevue à LCN, la Dre Amélie Boisclair a considéré que le 1000$ offert était «un peu comme donner une récompense à des gens qui ont triché».

Son message poignant accompagné de photos a été partagé des milliers de fois en quelques heures.