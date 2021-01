EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 continue de bouleverser nos vies de plusieurs manières.

Voici ce qu’il faut savoir sur la pandémie au fil de votre journée.

DERNIER BILAN 16h00

PLANÉTAIRE

Cas: 84 407 031

Morts: 1 833 188

Rétablis: 47 509 473

ÉTATS-UNIS

Cas: 20 319 155

Morts: 349 391

CANADA

Québec: 202 641 (8226 décès)

Ontario: 187 998 (4625 décès)

Alberta: 101 628 (1046 décès)

Colombie-Britannique: 51 990 (901 décès)

Manitoba: 24 515 (661 décès)

Saskatchewan: 15 160 (155 décès)

Nouvelle-Écosse: 1486 (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 599 (9 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 390 (4 décès)

Nunavut: 266 (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 94

Yukon: 60 (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 24

Canadiens rapatriés: 13

Total : 586 551 (15 700 décès)

NOUVELLES

15h02 | Interchangeabilité des vaccins: une pratique jugée irresponsable au Canada

La Grande-Bretagne a autorisé le remplacement d’un vaccin de la COVID-19 contre un autre lors de la deuxième dose, mais cette mesure est jugée irresponsable par des experts canadiens.

14h52 | La voix de sa femme le sort du coma

Un homme de la Caroline du Sud atteint de la COVID-19 et plongé dans le coma s’est finalement réveillé après avoir entendu la voix de sa femme.

14h33 | «Si on ne fait pas attention, ça va devenir hors de contrôle»

Après six cas de COVID-19 recensés à l’urgence de l’hôpital de la Cité-de-la-Santé à Laval vendredi, deux éclosions sont également rapportées sur des étages du centre hospitalier, samedi.

13h57 | Des mesures strictes dans l’espoir de rouvrir les gyms

Le mois de janvier, qui marque habituellement le retour dans les centres d’entraînements de milliers de Québécois, est bien différent en 2021, mais l’industrie veut trouver une façon de rouvrir, malgré la pandémie.

13h55 | La fête sauvage est finie à Barcelone

La police catalane a mis fin samedi à une rave party sauvage qui se tenait avec environ 300 fêtards depuis 40 heures pour fêter Nouvel An dans un hangar près de Barcelone en pleine pandémie.

13h20 | Le Danemark inquiet de la fréquence des cas de COVID-19 liés à la souche mutante britannique

Au Danemark, 86 cas du nouveau variant du coronavirus détecté d'abord au Royaume-Uni ont été enregistrés, a indiqué samedi l'Agence danoise de contrôle des maladies infectieuses (SSI), soulignant que la fréquence des cas augmentait.

12h55 | 1000$ pour les voyageurs de retour au pays

Les voyageurs qui rentrent au pays qui doivent s’absenter du travail afin de respecter leur quarantaine peuvent toucher 1000$, (500$ par semaine) même s’il s’agit d’un voyage d’agrément.

12h17 | COVID-19: Près de 6000 cas en deux jours en Ontario

La province de l’Ontario a rapporté 5839 cas de COVID-19 sur son territoire lors des deux derniers jours.

En raison des célébrations du Nouvel An, la santé publique n’avait pas révélé les plus récents nombres de personnes infectées. Pour la journée de vendredi, ce sont 2476 nouveaux cas qui ont été dénombrés, tandis que pour samedi, un triste nouveau record quotidien de 3363 infections a été établi.

AFP

11h15 | Une situation «catastrophique» se dessine au Liban

Le Liban se dirige vers une situation sanitaire «catastrophique», ont averti samedi des professionnels de santé après une forte hausse des cas de contamination au COVD-19 durant les fêtes de fin d'année et une quasi saturation des hôpitaux.

9h32 | Liban: les professionnels de santé tirent la sonnette d'alarme

Le Liban se dirige vers une situation sanitaire «catastrophique», ont averti samedi des professionnels de santé après une forte hausse des cas de contamination à la COVID-19 durant les fêtes de fin d'année et une quasi saturation des hôpitaux.

AFP

9h31 | Andorre: ouverture des stations de ski uniquement pour ses résidents

L'Andorre a ouvert timidement ses stations de ski samedi, uniquement pour les résidents de cette principauté indépendante enclavée entre la France et l'Espagne, avec des jauges réduites et beaucoup d'incertitudes sur le reste de la saison.

AFP

8h13 | Tokyo demande au gouvernement de déclarer à nouveau l'état d'urgence

La gouverneure de Tokyo Yuriko Koike a demandé samedi au gouvernement japonais de déclarer à nouveau l'état d'urgence, alors que la capitale a battu cette semaine son record de contaminations au coronavirus.

AFP

7h20 | La Grande-Bretagne autorise le mélange des vaccins

La Grande-Bretagne a mis à jour sa réglementation concernant la vaccination contre la COVID-19, en autorisant le remplacement d’un des vaccins par un autre si une deuxième dose n’est pas disponible.

AFP

7h12 | Le Vatican commencera la vaccination a partir de mi-janvier

La campagne de vaccination contre la COVID-19 du Vatican va commencer «dans les prochains jours» et visera en priorité, à partir de mi-janvier, les professionnels de santé et les plus âgés, a fait savoir samedi le Vatican.

AFP

6h22 | Couvre-feu dès 18h pour 6 millions de Français

Couvre-feu dès 18h00 pour une partie du pays et toujours 20h00 pour le reste des Français : le premier weekend de l'année commence sous de sombres auspices en France face aux craintes d'une nouvelle flambée du coronavirus.

AFP

6h00 | La Grèce prolonge son confinement strict pour dix jours

Le gouvernement grec a annoncé samedi une nouvelle prolongation jusqu’au 10 janvier du confinement strict imposé au pays depuis deux mois, mettant fin à l’assouplissement des mesures toléré pour les fêtes de fin d’année.

AFP

5h32 | C'est la fin pour le rave clandestin ayant réuni 2500 personnes

Plus de son et des voitures quittant les lieux: la fête sauvage qui se tenait depuis jeudi soir avec environ 2500 personnes dans l'ouest de la France pour fêter le Nouvel An, malgré la menace d'une nouvelle flambée de COVID-19 dans ce pays, a pris fin samedi matin.

AFP

5h08 | COVID-19: l’association canadienne des compagnies aériennes déplore les nouvelles mesures

Quelques jours après l’annonce du gouvernement fédéral concernant les tests COVID-19 négatifs obligatoires pour rentrer au Canada, le président du Conseil national des lignes aériennes du Canada (CNLA), Mike McNaney, a déploré vendredi cette «approche précipitée».

AFP

5h05 | États-Unis: un nombre alarmant de travailleurs de la santé refusent le vaccin COVID-19

Si les travailleurs de la santé sont les premiers à recevoir le vaccin contre la COVID-19 pendant la campagne de vaccination aux États-Unis, bon nombre d’entre eux ont choisi de le refuser pour des raisons politiques.