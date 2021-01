Le Vatican commencera la vaccination à partir de la mi-janvier

La campagne de vaccination contre la COVID-19 du Vatican va commencer «dans les prochains jours» et visera en priorité, à partir de mi-janvier, les professionnels de santé et les plus âgés, a fait savoir samedi le Vatican.

Le bref communiqué n'évoque pas le Pape François, 84 ans, et n'écrit pas quand il pourrait se faire vacciner.

«Il est probable que les vaccins arriveront la seconde semaine de janvier, en quantité suffisante pour couvrir les besoins du Saint-Siège et de la cité du Vatican», précise le communiqué.

Les autorités ont déjà acheté un réfrigérateur à basse température pour stocker le vaccin contre la COVID-19 et comptent commencer à l'administrer à partir de la mi-janvier, a ajouté le Vatican.

Seront prioritaires «les professionnels de santé et de sécurité, les personnes âgées et le personnel en contact fréquent avec le public».

Peu avant Noël, deux cardinaux faisant partie de la garde rapprochée du pape avaient été testés positifs à la COVID-19, suscitant de nouveau des interrogations sur la protection du pape, qui porte rarement le masque.