Prudence sur les routes

Les précipitations de neige qui tombent sur le sud du Québec font la vie dure aux automobilistes.

La chaussée est enneigée ou partiellement enneigée sur de nombreux tronçons de routes et d’autoroutes et la visibilité peut parfois être réduite.

En avant-midi, Transports Québec rapportent plusieurs sorties de route sur l’autoroute 25 à Saint-Roch-de-l’Achigan, sur la 640 à la hauteur de la rue Théodore-Viau et sur l’autoroute 15 à Boisbriand, entre autres.

En Montérégie, dans Lanaudière et dans les Laurentides, la chaussée est enneigée ou partiellement enneigée sur près de l’ensemble du réseau routier.

En Estrie, la route 108 est partiellement couverte de neige durcie entre l’arrondissement Lennoxville et la jonction des routes 147 et 108 à Waterville. Le scénario est identique sur la route 147 entre la route 108 et Coaticook. Ailleurs en Estrie, la chaussée est enneigée.

La prudence est de mise aussi dans la région de Québec et en Mauricie où la chaussée est enneigée ou partiellement enneigée sur l’ensemble du réseau routier.