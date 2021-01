Tout a commencé le 1er janvier à 11h11 pour le Café Saint-Henri

Dix ans ont passé depuis que Jean-François Leduc s’est lancé dans le café de spécialité, précurseur dans son domaine au Québec, en ouvrant le Café Saint-Henri, le 1er janvier 2011 à 11h11, à Montréal.

«Lorsque j’ai fondé Saint-Henri micro-torréfacteur, j’étais loin de m’imaginer que dix ans plus tard, j’allais opérer une compagnie dans l’industrie du café de spécialité avec plus de 70 employés, 8 boutiques, 2 ateliers de torréfaction, une boutique en ligne et un réseau de distribution dans les restaurants et les épiceries. Quand je regarde le chemin parcouru, je suis extrêmement fier de nos accomplissements», écrit Jean-François Leduc sur Facebook.

L’entrepreneur, qui a parcouru beaucoup de chemin et fait découvrir les plaisirs du café aux non-initiés, aux amateurs et à ceux qui cherchaient à se donner un petit coup de fouet caféiné, a senti qu’il devait passer à une autre étape.

«Si Café Saint-Henri est mon ❝bébé❞, cet enfant a bien grandi depuis, et je sens plus que jamais que pour continuer à évoluer et à grandir, ma compagnie a besoin de la guidance d’autres personnes», poursuit-il.

Jean-François Leduc a donc décidé de vendre son entreprise. «Être un bon dirigeant, c’est avant tout poser les bons gestes pour la pérennité de son entreprise. Je suis absolument confiant que Sébastien Grenache et son équipe sauront poursuivre la mission de Café Saint-Henri et je suis excité de participer à la suite des choses, à leurs côtés», appuie-t-il.