COVID-19: l'Ontario va de l'avant avec son plan de retour en classe

Bien que la COVID-19 n'a pas pris de vacances pendant les Fêtes, infectant plus de personnes que jamais, l'Ontario compte aller de l'avant avec son plan de réouverture des écoles en janvier.

Dans une lettre ouverte adressée aux parents, le ministre de l'Éducation, Stephen Lecce, a confirmé que tous les enfants du primaire retourneront en classe comme prévu le lundi 11 janvier, et ce, même si la province emmagasine autour de 3000 infections de plus par jour.

Les élèves du secondaire, eux, retourneront aussi en classe dès le 11 janvier dans le nord de la province, mais ceux du sud devront vivre deux semaines d'école à la maison avant de renouer avec les bancs d'école, le 25 janvier.

Le gouvernement ontarien a décrété, le 26 décembre, un confinement complet similaire à celui présentement en cours au Québec. Cette période de fermeture des écoles, commerces et autres services non essentiels doit se terminer le 11 janvier dans le nord et le 25 janvier dans le sud de la province, où se concentre la vaste majorité des cas de COVID-19 en Ontario.

Quant à la première semaine de janvier, elle se composera de classes virtuelles pour tous les élèves de tous les niveaux.

À l'image du gouvernement caquiste qui a réitéré, à plusieurs reprises, qu'il fermerait les écoles en dernier recours, les troupes de Doug Ford favorisent l'apprentissage en classe, particulièrement au primaire.

«Nous croyons fermement que les écoles sont essentielles au bien-être, à la santé mentale et au développement des enfants et qu’elles doivent donc être protégées à tout prix afin qu’elles puissent rester ouvertes et que l’enseignement en classe puisse s’y poursuivre en toute sécurité», a plaidé le ministre Stephen Lecce dans sa lettre.

«Des experts médicaux éminents ont clairement indiqué que les écoles ne sont pas une source dans la transmission communautaire croissante [de la COVID-19]», a ajouté M. Lecce pour justifier la décision de maintenir le calendrier prévu pour le retour en classe des enfants.

Rappelons qu'au Québec, le gouvernement de François Legault prévoyait initialement que le confinement des Fêtes entamé à Noël se terminerait le 10 janvier. Les écoles primaires, elles, devraient rouvrir le 11 janvier partout dans la province.