Faire le tour du monde en voilier pour éviter la pandémie

Un couple de Lévis a tout vendu pour acheter un voilier et parcourir le globe.

Les deux voyageurs naviguent depuis le mois de septembre dernier. Même la pandémie n'a pas changé leurs plans.

L'histoire a débuté le 15 septembre pour ce jeune couple dans la vingtaine. Sarah-Jeanne Vien et Alexis Guay partageaient le rêve de voyager à travers le monde avec leur voilier.

La pandémie ne les a pas freinés dans leurs voyages qui avaient prévu ce long périple depuis 2019.

En raison de la crise de la COVID, ils ont eu quelques embûches, notamment pour traverser la frontière américaine ils ont dû le faire par avion. Ils se sont même fait livrer leur bateau par camion directement de l'autre côté de la frontière.

Depuis, ils vivent leur rêve. «On n'a pas senti les effets de la COVID du tout pendant qu'on était en voyage. On ne s’est jamais fait poser des questions», raconte Sarah-Jeanne, en direct des Bahamas.

La COVID n’a pas changé leurs plans, mais ils admettent avoir modifié certains aspects notamment pour éviter certaines restrictions.

«On l'aurait fait même s'il n'y avait pas eu la pandémie. Nous on partait et dans notre tête c'est sûr et certain qu'on partait en voilier pas simplement pour avoir la liberté non liée à la pandémie, mais simplement pour pouvoir vivre au gré du vent», explique Alexis.

Ce jeune couple de Lévis veut poursuivre son voyage du côté de Nassau, la capitale des Bahamas. Pour l’instant, aucune date de retour n’est prévue.

Images tirées de la chaîne YouTube Voilier La Crucero