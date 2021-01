Les chauffeurs les plus touchés par la COVID à la STM

Le nombre de cas et d’éclosions au Québec ne ralentit toujours pas, et la Société de transport de Montréal n’est pas non plus épargnée par la COVID-19. Du 21 décembre au 1er janvier, 45 cas de COVID-19 ont été rapportés chez des employés de la Société de transport.

Les chauffeurs d’autobus représentent plus de la moitié des cas recensés, avec 26. Deux opérateurs de métro ont aussi été infectés par le virus, deux agents de station, cinq travailleurs chez les métiers de l’entretien, trois cadres.

La maladie a également touché sept employés administratifs, dont cinq qui sont en télétravail.

Les 45 cas sont répartis dans 23 lieux différents de l’organisation. La majorité des employés ont été infectés à l’extérieur des milieux de travail, précise la STM.

La STM assure que pour chaque cas déclaré, l’employé est placé en isolement, une désinfection des lieux de travail est effectuée, une analyse est faite pour identifier les contacts.

«Disons que les mesures qui ont été mises dans les autobus, il ne faut pas oublier que ça a été commencé, ça, avec l'implication syndicale. On conduit tous les matins, la nuit, le jour des gens pour aller travailler qui ne peuvent pas faire du travail de bureau ou du télétravail. Je trouve ça un peu malheureux que le gouvernement ne nous reconnaisse pas comme un service essentiel», déplore Pino Tagliaferri, président du Syndicat des chauffeurs de la STM.

Certains des chauffeurs d’autobus qui ont accepté de parler à TVA Nouvelles se sont dits inquiets face à la pandémie, mais d’autres étaient rassurés par les mesures strictes mises en place.

«Il y a toutes les mesures nécessaires pour qu’on soit vraiment protégés», jugeait une conductrice. «Je suis inquiet et tous mes collègues le sont. On fait de notre mieux, mais...», expliquait un autre employé.

Pour les usagers rencontrés, même si les employés et les utilisateurs font le maximum pour se protéger, certains se demandent si c’est suffisant.

«Ils respectent les règles. C’est jusqu’à des endroits on se désinfecte les mains, mais dans les autobus ce n’est pas la même chose et on touche à tout», déplorait un citoyen.

Chaque autobus est équipé d'un panneau de protection pour le chauffeur et d'affiches explicatives pour faciliter la circulation. L'embarquement se fait par la porte avant et le débarquement par la porte arrière. La STM a aussi augmenté la fréquence de nettoyage des surfaces les plus souvent touchées depuis le début de la pandémie.

Il n'y a pas de distributeurs de gel hydroalcolique dans les autobus.