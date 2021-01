Un Royaume ébranlé, mais jamais vaincu

Les directeurs régionaux de santé publique ont été au premier rang de la lutte à la pandémie et des décisions qui en découlaient. Mais derrière les bilans, les éclosions et les statistiques se cachent des femmes et des hommes qui ont aussi dû composer avec les contrecoups de la COVID-19. Le Journal vous en présente trois qui racontent cette année 2020 qu’ils ne sont pas près d’oublier.

Le Saguenay–Lac-Saint-Jean a été la région la plus durement frappée par la deuxième vague de COVID-19. À un tel point que le directeur régional de santé publique a douté pendant un moment. La résilience des gens du « Royaume » aura sauvé la région.

« Il y a une limite qu’une région comme la nôtre pouvait prendre chaque jour. On n’est pas Québec ni Montréal. Et là, il n’y a pas de façon de s’y prendre, il n’y a pas de vaccin [cet automne] », rappelle Donald Aubin.

La résilience de la population aura finalement permis d’infléchir la courbe.

« C’est extraordinaire de voir qu’en ralliant tout le monde à une même cause, on peut avoir un effet aussi puissant sur un virus qui montait sans arrêt », raconte le directeur régional, ému.

100 heures par semaine

Depuis le début de la crise, Donald Aubin ne compte plus les heures à gérer la pandémie au Saguenay–Lac-Saint-Jean, mais aussi sur la Côte-Nord, où il est également directeur régional depuis l’an dernier.

« Dès le départ, c’était plus de 100 heures par semaine et c’est encore pas mal ça aujourd’hui », confie celui qui doit gérer deux équipes indépendantes, avec des défis différents.

Et à travers ces enjeux majeurs, les décès, eux, s’accumulaient. Ce sont près de 200 personnes qui ont péri de la COVID-19 au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Près de 200 notifications sur son téléphone que le Dr Aubin aurait souhaité éviter.

« Je reçois chaque constat de décès sur mon cellulaire. Chaque fois, ça me fait quelque chose parce qu’au-delà de la statistique, c’est une personne, c’est un nom, c’est une famille en deuil », confie le médecin.

Famille à distance

Et comme toutes ces familles, le Dr Aubin est lui aussi loin des siens. Ses trois enfants ne sont pas au Saguenay, ce qui fait que les nouvelles de ses cinq petits-enfants arrivent par appels vidéo.

« C’est difficile, ce côté familial, de ne pas les voir. Il y en a un qui est né en mars et mon fils me demandait récemment si je l’avais vu en vrai. Oui, mais presque pas en raison des règles. C’est quasiment gênant parce qu’il est rendu à neuf mois », décrit le docteur, ajoutant garder le moral malgré tout.

« C’est la réalité de toutes les familles. Et quand on y pense, on est quand même privilégié parce que ce n’est pas la première grande pandémie et il y a eu bien pire que ce qu’on vit aujourd’hui », soutient-il.

Dr Donald Aubin - Saguenay-Lac-Saint-Jean

Si vous pouviez changer une chose, une décision de votre année 2020 ?

« Ce n’est pas nécessairement une décision, mais plus un défi qu’on a eu. [...] En début de pandémie, quand on avait à se positionner, c’était de juger de la hauteur de la vague et l’ampleur des mesures qu’on devait prendre. Ça, c’était difficile. On ne voyait pas la force de la vague. »