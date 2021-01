Une agriculture réinventée qui porte fruit

L'autosuffisance alimentaire du Québec passe peut-être par de nouvelles méthodes d’agriculture. À Brossard, une serre-laboratoire en fait l'impressionnante démonstration.

Les fraises de Ferme d'hiver ont poussé en plein mois de décembre et elles se retrouvent déjà en épicerie.

Dans cette serre-laboratoire de 1000 pieds carrés, aucune lumière du jour n'y entre. Pour faire rougir les fraises, il n'y a seulement que des rubans d'ampoules LED qui recréent les effets du soleil dans un climat parfaitement contrôlé.

«Il n’y a pas de perte d'énergie ni de perte d'eau, se targue le fondateur de l’entreprise, Yves Daoust. L'ensemble de l'eau qui est arrosé va soit dans les fruits ou est récupéré dans le système d’arrosage.»

Pour arriver à ce miracle en plein hiver, un chercheur a choisi la variété la plus résistante au Québec, fruit de plusieurs mois de recherche: la Cléry, une fraise hâtive bichonnée à coups d'engrais dosés dans des programmes d'intelligence artificielle. Comment y sont-ils arrivés?

«On évite les climats favorables pour les insectes et les maladies et on les rend favorables pour les plantes, explique Kashif Riaz, directeur chez Agriculture intelligente. Donc, on contrôle l'humidité, les cycles de lumière.

«Ferme d'hiver mène ici une lutte biologique qui empêche les parasites de proliférer. Même les bourdons pollinisateurs sont sous haute surveillance.»

Sans pesticides systémiques ou chimiques

Selon M. Daoust, le procédé ne contient aucune pesticide systémique ou chimique et les fraises n’ont pas besoin d’être lavées: elles peuvent être consommées directement.

Ferme d'hiver a déjà intéressé des producteurs maraîchers à la culture verticale, comme à Vaudreuil-Dorion, où la construction d'une serre de 6 mètres est en cours. Cela procurera une densité plus grande des plants, mais surtout une économie d'énergie.

«On est capable d'avoir assez d'énergie dégagée par la production verticale pour chauffer un espace qui est quatre fois plus grand que l'espace qu'on occupe», ajoute M. Daoust, selon qui d’autres produits d’agriculture peuvent être cueillis de la même manière.

«Tout ce qui est salade, herbe, ou des bok choy. On a même des fenouils.»

Le petit local peut déjà produire jusqu'à une tonne de fraises par année. Elles ont déjà trouvé preneur dans les IGA de la Rive-Sud de Montréal.

Sans chauvinisme, c'est meilleur que des fraises américaines qu'on trouve actuellement dans les paniers dans les épiceries.