Vaste opération de vaccination à Québec

Une vaste opération de vaccination visant les travailleurs de la santé a été lancée à Québec. En une semaine, on pense être en mesure de vacciner près de 4000 membres du personnel dans les établissements.

«Dans les unités COVID, on est dans ce qu'on appelle nos zones rouges, en RPA, en CHSLD. Par la suite, on va passer aux soins intensifs, dans les urgences, la cardio et la pneumo», explique Céline Allard du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Ce sont 50% des vaccins disponibles qui iront aux employés du CHU de Québec, 30% au CIUSSS de la Capitale-Nationale et 20% à l'Institut universitaire en cardiologie et en pneumologie de Québec.

Pour vacciner 3900 personnes d'ici le 11 janvier, le centre de vaccination de l'Institut universitaire en santé mentale de Québec sera ouvert tous les jours entre 6h et 22h.

«On va rouler à peu près 600 doses de vaccin par jour», estime Mme Allard.

La Santé publique reste confiante. Chaque semaine, elle reçoit des vaccins Pfizer. Ce sera la même situation lorsque celui de Moderna arrivera dans la Capitale-Nationale.

«On s'entend bien que Pfizer, on ne peut toujours pas le déménager. Ce qu'on va pouvoir faire avec Moderna, on va pouvoir le transporter congelé d'un centre d'hébergement à l'autre», précise Mme Allard.

D'ailleurs, les 4200 doses de Moderna serviront à vacciner les aînés des centres d'hébergement, et ensuite, les proches aidants.

Le CISSS de Chaudière-Appalaches a également commencé à utiliser les 1500 doses qui avaient été initialement mises de côté pour la deuxième vaccination. D'ailleurs, d'autres vaccins devraient être livrés dans la semaine du 11 janvier.