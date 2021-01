Des enquêtes criminelles sur Trump exigées

Des procureurs d'expérience, des avocats électoraux et certains responsables publics ont exigé des enquêtes criminelles à savoir si le président Donald Trump avait enfreint les lois sur la fraude électorale lorsqu'il a fait pression sur les responsables géorgiens lors d'un appel téléphonique samedi pour «trouver» 11 870 votes qui annuleraient sa défaite dans l'État.

Bien que la voie vers une affaire pénale fédérale contre le président sortant ne soit pas facile à orchestrer, les responsables géorgiens ont déclaré que l'État pourrait envisager une enquête sérieuse et que le dossier a déjà été soumis au FBI.

AFP

«Si vous regardez les statuts fédéraux et les statuts de l'État de Géorgie, si vous vous engagez dans un effort pour solliciter une fraude électorale, et que vous le faites sciemment, c'est potentiellement un crime fédéral ou d'État», a déclaré dimanche Preet Bharara, l’ex-procureur américain à Manhattan, sur les ondes de CNN.

Elie Honig, ancien procureur fédéral et contributeur de CNN, a appelé à une enquête criminelle visant Trump lundi, soulevant que les procureurs ne peuvent continuer à regarder au-delà de ces déclarations choquantes. L'éminent expert en droit des élections Rick Hasen a également écrit lundi que Trump devrait être poursuivi ou au moins faire l’objet d’une enquête.

Prouver que le président avait l'intention de commettre un crime est une autre affaire. Trump ferait probablement face à un jury s'il était inculpé et les procureurs devraient prouver ses intentions pendant l'appel controversé, obtenu et diffusé à travers le monde.

Les poursuites contre d'anciens présidents américains sont inexistantes dans l’ère moderne, et les pouvoirs qu’offre la présidence protègent Trump. Le ministère de la Justice avait auparavant évité de l'accuser de faire obstruction à l'enquête Mueller et après son appel d’aide politique à l'Ukraine une aide politique

AFP

Biden veut passer à autre chose

Le président élu Joe Biden, qui a battu Trump avec 306 voix électorales, a indiqué qu'il voudrait que le pays passe à autre chose que de s'attarder aux scandales du passé. Il laisserait les décisions au ministère de la Justice.

CNN a précédemment rapporté que Trump a exploré la possibilité de s'octroyer une auto-immunité, bien que cela ne le mettrait seulement qu’à l’abri contre les crimes fédéraux. Le ministère de la Justice a récemment nuancé qu'un président ne pouvait pas se pardonner, mais pouvait temporairement donner le pouvoir à son vice-président de le faire - mais rien n'indique que cela se produirait.

Deux membres démocrates de la Chambre des États-Unis, Ted Lieu et Kathleen Rice, ont écrit lundi au directeur du FBI Chris Wray, implorant l'agence d'ouvrir immédiatement une enquête criminelle à l’égard du président.

AFP

Ils ont souligné que le Code pénal fédéral qui interdit la fraude électorale ou le refus de compter les votes valides, et la loi de l'État de Géorgie qui interdit une personne en entraîne une autre dans la fraude électorale. Ce crime d'État est passible d'une peine d'emprisonnement d'au moins un an et de plus de trois ans, selon le code de la Géorgie.

Le FBI a confirmé avoir reçu la demande des législateurs et n'a pas commenté davantage. Les références à caractère criminel à propos de moments incendiaires sont relativement courants en politique et ont rarement des conséquences sur l'application de la loi.

Pourtant, le FBI et le ministère de la Justice ont déjà emprunté cette voie, à la suite de l'appel de Trump avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Après que Trump a demandé à l'Ukraine d'enquêter sur son adversaire de l'époque, Biden, le FBI et le ministère de la Justice ont reçu plusieurs renvois criminels de la part de législateurs et même d'autres parties de l'exécutif.

Un porte-parole du ministère de la Justice a refusé de commenter l'appel de la Géorgie lundi.

Certains républicains du Capitol ont minimisé les remarques de Trump sur l'appel ou l'ont défendu, bien que d'autres, comme Liz Cheney, qui est dans la direction républicaine du Sénat, ont déclaré que c'était «profondément troublant».

À 16 jours de son mandat présidentiel et à la session conjointe du Congrès prévue mercredi pour confirmer la victoire électorale de Biden, une destitution rapide est peu probable. Cependant, le représentant démocrate de la Géorgie Hank Johnson a déclaré qu'il prévoyait d'introduire une résolution pour censurer Trump, une décision largement symbolique.

La réponse de la Géorgie

Le secrétaire d'État géorgien Brad Raffensperger a déclaré lundi que les procureurs locaux pourraient ouvrir une enquête

Le procureur du district du comté de Fulton, Fani T. Willis, a déclaré dans un communiqué qu'elle avait trouvé l'appel téléphonique avec Trump et Raffensperger «perturbant» et avait déjà reçu une demande d'enquêter sur les actions de Trump.

«J'appliquerai la loi sans crainte ni faveur ... Une fois l'enquête terminée, cette affaire, comme toutes les questions, sera traitée par notre bureau sur la base des faits et de la loi», a-t-il laissé entendre

Raffensperger a également déclaré lors de l'entretien qu'il ne se sentait pas pressé par Trump lorsqu'il lui a demandé de recalculer les votes, qui ont fait de Biden le vainqueur en Géorgie.

Lorsqu'il s’est fait demander ce qu'il pensait et ressentait pendant l'appel, Raffensperger a déclaré: "depuis deux mois, nous combattons une rumeur et nous pensons que la vérité est importante.»