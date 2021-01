Elle frôle la mort juste avant Noël

Après avoir frôlé la mort quelques jours avant Noël en raison d’une maladie rare, une jeune femme de 19 ans a recommencé à respirer par elle-même au jour de l’An, au grand soulagement de ses proches.

Étudiante en théâtre à Québec, sportive et enjouée, tout allait pour le mieux dans la vie d’Émilie Poitras à quelques jours de Noël. Le 13 décembre, la jeune femme de 19 ans entamait sa dernière semaine d’école avant de pouvoir enfin revoir sa famille installée à Sept-Îles pour le temps des Fêtes.

Mais le destin en a décidé autrement. « Elle est passée d’une jeune femme dynamique en pleine forme à un état végétatif en quelques heures », soupire son père, Daniel Poitras.

Après une première visite nocturne à l’hôpital pour des engourdissements, de laquelle elle est revenue bredouille, la situation a dégénéré. Une amie a dû la reconduire au centre hospitalier une seconde fois parce qu’elle ne sentait plus ses mains, ses pieds et sa bouche.

Forme grave

« Les médecins ont essayé de trouver son problème, mais sans succès. Quand elle a voulu se rendre aux toilettes et qu’elle s’est effondrée en s’urinant dessus, ils l’ont envoyée tout de suite aux soins intensifs », explique M. Poitras.

C’est à ce moment qu’ils ont mis le doigt dessus : le syndrome de Guillain-Barré. Affectant environ 1,5 personne sur 100 000 par année dans le monde, la maladie attaque le système nerveux et paralyse partiellement des capacités motrices du corps.

Mais Émilie est atteinte d’une forme plus grave du syndrome, qui lui fait perdre le contrôle des battements de son cœur et de sa respiration, entre autres.

Transférée à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, spécialisé en troubles neurologiques, la jeune femme a d’abord été intubée, avant d’être plongée dans le coma, de se faire poser un stimulateur cardiaque temporaire et de subir une trachéotomie.

Longue réhabilitation

« J’ai toujours souhaité la santé au Nouvel An, mais jamais je n’ai compris autant son importance que cette année. C’est difficile, mais nous sommes une famille soudée et unie », confie pour sa part la sœur d’Émilie, Audrey.

Son souhait semble s’être réalisé, puisque pour la première fois depuis des semaines sa sœur a commencé à respirer par elle-même dès les premières heures de 2021. Elle peut désormais aussi communiquer avec ses yeux et bouger légèrement sa tête.

« Étant donné qu’elle est jeune, les médecins ont bon espoir qu’elle pourra s’en remettre complètement, mais au bout d’un an et demi ou deux de réhabilitation », conclut M. Poitras.

La COVID-19 complique les retrouvailles à l’hôpital

En plus de devoir parcourir près de 650 kilomètres depuis Sept-Îles, les parents d’Émilie Poitras n’ont pu être au chevet de la jeune fille comme ils l’auraient voulu en raison des contraintes liées à la COVID-19.

« On n’est pas fait pour survivre à nos enfants, j’aimerais bien mieux prendre sa place », a pensé Daniel Poitras durant le trajet de huit heures pour aller rejoindre sa fille hospitalisée à Québec.

S’il a trouvé difficile d’être aussi loin d’elle dans un moment aussi important, la situation ne s’est pas améliorée à son arrivée dans la Vieille Capitale, à cause de la pandémie.

« On avait un nombre d’heures de visite limité, on ne pouvait y aller qu’une personne à la fois et on ne pouvait pas amener notre téléphone pour appeler le reste de la famille », explique-t-il.

Générosité

Ils ont toutefois pu trouver un peu de réconfort dans la générosité de leur communauté.

Une campagne de financement pour éviter qu’Émilie ne se retrouve avec des dettes à son retour à la « vie normale » a été mise sur pied, mais l’objectif de 5000 $ a pratiquement été quintuplé, avec plus de 23 500 $ d’amassés jusqu’à présent.