EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronvirus

DERNIER BILAN 15h00

PLANÉTAIRE

Cas: 85 497 369

Morts: 1 849 054

Rétablis: 48 001 916

ÉTATS-UNIS

Cas: 20 739 217

Morts: 352 620

CANADA

Québec: 212 850 (8379 décès)

Ontario: 194 232 (4679 décès)

Alberta: environ 104 228 (1046 décès) - cas estimé pendant les Fêtes, sans bilan des décès

Colombie-Britannique: 51 990 (901 décès) - données du 31 décembre

Manitoba: 25 126 (683 décès)

Saskatchewan: 16 083 (158 décès)

Nouvelle-Écosse: 1499 (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 618 (9 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 390 (4 décès)

Nunavut: 266 (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 94

Yukon: 60 (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 24

Canadiens rapatriés: 13

Total : environ 607 473 (15 926 décès) - incluant les estimations de l'Alberta

NOUVELLES

14h51 | Feu vert pour les VTT, mais pas pour les motoneiges en Estrie

Le peu de neige reçu il y a quelques jours n'est pas encore suffisant pour ouvrir les pistes de motoneige en Estrie.

14h25 | Le maire Benoit Dorais a eu la COVID-19

Le numéro 2 de la Ville de Montréal, Benoit Dorais, a contracté la COVID-19 quelques jours avant Noël, a appris le «24 Heures».

14h04 | Un déguisement gonflable a-t-il propagé le coronavirus dans un hôpital ?

Un hôpital californien enquêtait lundi pour déterminer si un déguisement gonflable porté par l'un de ses employés le jour de Noël a pu être à l'origine d'un foyer de coronavirus qui a contaminé plusieurs dizaines de personnes et provoqué un décès.

14h03 | Prestation de 1000$ : Ottawa pourrait imposer les voyageurs

Ottawa étudie la possibilité d’imposer rétroactivement les voyageurs qui ont réclamé – ou qui réclameront – la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique de 1000 $, afin que seuls les Canadiens qui en ont vraiment besoin reçoivent cette aide fédérale.

13h54 | Deux milieux de vie pour aînés touchés au Bas-Saint-Laurent

Le réseau de la santé du Bas-Saint-Laurent doit composer avec deux éclosions dans des milieux de vie pour aînés en ce début d'année.

13h20 | «Il y aura encore des hausses significatives», dit un microbiologiste

Alors que les cas de COVID-19, les hospitalisations et le nombre de décès continuent d’augmenter, un microbiologiste assure que les Québécois ne sont pas au bout de leurs peines.

13h17 | Un deuxième voyage en pleine pandémie pour un conseiller de Granby

Pour une deuxième fois depuis le mois de mars, un conseiller municipal de Granby a pris la direction du Mexique en pleine pandémie de COVID-19.

13h05 | Encore un lourd bilan au Québec et en Ontario

L’épidémie de COVID-19 reste vigoureuse au Québec et en Ontario. Ces deux provinces ont enregistré un nombre élevé de nouveaux cas lundi, soit 2546 pour le Québec et 3270 pour sa voisine.

12h35 | Que sait-on des deux nouveaux variants de la COVID?

L'émergence au Royaume-Uni et en Afrique du Sud de deux nouveaux variants du Sars-CoV-2, plus contagieux selon les premières données, inquiète au plus haut point la communauté internationale. Le point sur ce qu'on en sait.

12h27 | Hausse des cas de COVID : «le pire est à venir»

Même si une hausse des cas de COVID-19 est constatée au Québec depuis plusieurs jours, le «pire est à venir au mois de janvier», selon la Dre Cécile Tremblay, microbiologiste et infectiologue au CHUM.

11h02 | Les Pays-Bas lancent la vaccination mercredi, les derniers dans l'UE

Les Pays-Bas ont décidé d'avancer de deux jours le début de leur campagne de vaccination contre la COVID-19, qui commencera mercredi, a annoncé le gouvernement du pays, dernier dans l'UE à se lancer.

11h01 | 2546 nouveaux cas au Québec

Le Québec rapporte 2546 cas et 32 décès, portant le total à 212 850 personnes infectées et 8379 morts depuis le début de la pandémie.

Hier, le bilan faisait état de 7666 nouveaux cas pour les 31 décembre, 1er et 2 janvier.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 4 JANVIER 2021

- 212 850 personnes infectées (+2546)

- 8379 décès (+32)

- 1294 personnes hospitalisées (+69)

- 188 personnes aux soins intensifs (+9)

- 181 205 personnes sont rétablies

- Les prélèvements réalisés le 2 janvier s’élèvent à 21 238, pour un total de 4 991 084

- 1 711 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 30 473

10h11 | Boris Johnson annoncera de nouvelles restrictions

Le premier ministre britannique Boris Johnson va s'exprimer lundi soir à la télévision pour annoncer de nouvelles restrictions en Angleterre face à l'envolée des cas de coronavirus, qui a suscité des appels à un strict confinement, selon Downing Street.

9h59 | COVID-19: les effets du délestage du printemps se font encore sentir au CHU de Québec

Au terme d’une année de «grands bouleversements», le PDG du CHU de Québec admet que le délestage massif effectué lors de la première vague au printemps dernier a occasionné des «dommages collatéraux» importants, dont les effets se font encore sentir aujourd’hui.

9h45 | La COVID, «c’est la roulette russe», raconte une mère durement touchée

Violaine Cousineau, une ex- commissaire scolaire toujours très impliquée dans le milieu a été lourdement hypothéquée par la COVID-19. Mme Cousineau, comme plusieurs autres parents, a été infectée par la maladie il y a trois mois par une de ses filles qui l’a contractée à l’école.

9h27 | Les émissions de CO2 du transport aérien ont suivi l'effondrement du trafic en 2020

Les émissions de dioxyde de carbone (CO2) produites par le transport aérien ont chuté de plus de moitié en 2020 en Europe, suivant l'effondrement du trafic aérien sur le continent, a annoncé lundi Eurocontrol.

9h15 | Québec solidaire réclame un gel des loyers pour cette année

Québec solidaire (QS) presse le gouvernement du Québec d’adopter une loi spéciale pour suspendre les augmentations de loyer pour cette année, alors que de nombreux locataires ont été durement touchés par la crise économique et sanitaire.

9h13 | «Shut down, reconfinement comme au printemps!»

En raison de la hausse constante des cas de COVID-19, certains experts croient que l'on devrait prolonger la fermeture des commerces non essentiels et des écoles au-delà du 11 janvier.

8h49 | Lenteur de la vaccination en France: «un scandale d'État»

Le président de la région française du Grand Est, où la situation épidémique est particulièrement alarmante, a dénoncé lundi «un scandale d'État» sur la lenteur de la campagne de vaccination contre la COVID-19 en France.

8h28 | Record pour la Guignolée des médias

Malgré la pandémie de COVID-19, la Guignolée des médias a récolté une somme record lors de sa dernière campagne en dépassant la barre des 4 millions $.

8h27 | Pologne: la vaccination de célébrités provoque un tollé

Un hôpital de Varsovie s'est retrouvé sous le feu des critiques pour avoir administré le vaccin contre le coronavirus à des célébrités et des personnalités politiques, provoquant l'indignation générale et poussant le gouvernement à ouvrir lundi une enquête.

8h16 | La Bourse de Londres grimpe pour la première séance hors de l'UE (+1,77 %)

La Bourse de Londres évoluait en nette hausse de 1,77 % lundi dans les premiers échanges, pour la première séance depuis la sortie du Royaume-Uni du marché unique européen.

8h13 | Les prédictions de Mario sur les réouvertures

Le sujet est sur toutes les lèvres, les écoles et les commerces non essentiels rouvriront-ils lundi prochain? Mario Dumont a aussi son idée sur la question.

7h59 | Des experts demandent de s’attaquer à la transmission aérosols

Quelque 363 experts canadiens demandent aux autorités de reconnaître la transmission aérienne de la COVID-19 et d’agir en conséquence.

7h17 | Les hauts et les bas du Québec inc. en 2020

La pandémie n’a pas empêché les entreprises québécoises de continuer à brasser des affaires. Voici ce qui a retenu notre attention en 2020.

6h59 | Projet d’une fabrique à vaccins publique

Un chercheur de Québec souhaite créer rapidement une plateforme québécoise de développement de vaccins visant à prévenir les contrecoups liés à une pandémie afin d’éviter de revivre le chaos de la COVID-19.

6h39 | On lui avait dit qu’elle ne terminerait jamais sa 6e année

Une jeune femme qui s’est fait dire qu’elle n’arriverait jamais à compléter sa sixième année travaille aujourd’hui dans un CPE après avoir réussi à obtenir une attestation en éducation à la petite enfance, en pleine pandémie.

5h21 | Intervention dans une école d’Outremont

Un rassemblement dans une école juive ultra-orthodoxe d’Outremont a mené à une intervention policière la veille du jour de l’An.

5h05 | Le Royaume-Uni commence à administrer le vaccin d'AstraZeneca et Oxford

Le Royaume-Uni est devenu lundi le premier pays à administrer à sa population le vaccin du laboratoire britannique AstraZeneca et de l'Université d'Oxford contre le Covid-19, alors que les campagnes de vaccination s'accélèrent et les mesures de restriction continuent dans le monde pour faire face à la pandémie de nouveau coronavirus.

4h49 | Fête sauvage en France: l'impuissance de l'État en question

Un point de chute secret, des forces de l'ordre dispersées: le rave qui a réuni au Nouvel An environ 2500 personnes en Bretagne, dans l'Ouest de la France, a montré l'impuissance de l'État à empêcher ce type d'événement en temps de COVID-19.

4h27 | Vaccination à grande échelle à Pékin avant le Nouvel an chinois

Des milliers de Pékinois faisaient la queue lundi par un froid glacial pour être vaccinés contre la COVID-19 avant la grande migration du Nouvel an chinois, les autorités cherchant à tout prix à éviter une nouvelle vague épidémique.

3h22 | Vaccination: le président du Grand Est en France dénonce «un scandale d'État»

Le président de la région française du Grand Est, où la situation épidémique est particulièrement alarmante, a dénoncé lundi «un scandale d'Etat» sur la lenteur de la campagne de vaccination contre la COVID-19 en France.