Feu vert pour les VTT, mais pas pour les motoneiges en Estrie

Le peu de neige reçu il y a quelques jours n'est pas encore suffisant pour ouvrir les pistes de motoneige en Estrie.

Il manque encore une quinzaine de centimètres. Mais bonne nouvelle pour les propriétaires de VTT, la saison est maintenant officiellement lancée dans cette région.

Les sentiers du Club Quad de la MRC du Val-Saint-François sont complètement ouverts depuis dimanche, environ une semaine plus tard qu’en temps normal. «Ce ne sont pas les conditions parfaites, à certains endroits c’est dur sur les VTT, mais ça circule», mentionne un patrouilleur.

TVA Nouvelles a croisé un adepte de longue date: «C’est ma première sortie de l’hiver! Si on doit rester confiné comme c’est là, on va être très souvent sur les sentiers!»

La présidente du Club Quad de la MRC du Val-Saint-François, Marie-Josée St-Pierre, s’attend à une saison extraordinaire : «Déjà, nous avons le même nombre de membres qu’à la fin de l’année dernière, et la saison est à peine commencée! Nous avons beaucoup de nouveaux adeptes, des jeunes, des familles et même des plus âgés qui se tournent vers le VTT pour profiter du plein air cet hiver.»

Le Club de motoneige Harfang de l’Estrie a débuté le surfaçage de ses sentiers dimanche. «On se souhaite du froid et une quinzaine de centimètres de neige supplémentaire pour ouvrir les pistes», indique le président, Marc Lachance. Lui aussi remarque un engouement plus fort cette année : «C’est certain que les gens vont devoir être disciplinés, surtout dans les refuges qui seront ouverts pour se réchauffer. Il y aura une limite de personnes à l’intérieur pour éviter les rassemblements.»

Les policiers patrouilleront dans les sentiers et n’hésiteront pas à sévir si des personnes ignorent les règles sanitaires en place.