Le premier ministre François Legault tiendra un point de presse mercredi à 17h concernant l’état de la pandémie au Québec.

Le point de presse avait d'abord été annoncé pour mardi mais a été reporté d'une journée, le gouvernement étant toujours en discussion avec la santé publique sur les mesures à prendre après le 11 janvier.

Le point de presse du premier ministre @francoislegault et @cdube_sante est reporté à mercredi. Toujours en discussions avec la santé publique sur mesures après 11 janvier #covid19 #polqc #assnat @tvanouvelles — Claudie Côté (@Claudie_Cote) January 5, 2021

Le confinement de la période des Fêtes doit prendre fin lundi prochain, autant pour les commerces non essentiels que pour les écoles primaires et secondaires. Québec devrait annoncer si ces mesures sanitaires sont prolongées et si d'autres restrictions seront implantées afin de freiner la propagation de la COVID-19.

Selon la Fédération autonome de l’enseignement (FAE), le gouvernement Legault envisage d’ajouter de nouvelles mesures sanitaires dans les écoles plutôt que de reporter leur réouverture.

Au cabinet du ministre de l’Éducation, on s’est contenté de réitérer lundi que «la priorité demeure de maintenir les écoles ouvertes», même si les chiffres sont «préoccupants».

Avant la fermeture des classes en décembre, les élèves du secondaire portaient le masque à l’école, y compris en classe. Ceux de la troisième à la cinquième secondaire fréquentaient l’école une journée sur deux dans des groupes réguliers.

La pandémie a continué de s'accélérer durant les Fêtes, alors que la province a atteint des sommets de contaminations et d'hospitalisations. Lundi, le Québec rapportait 2546 cas et 32 décès, ainsi que 1294 personnes hospitalisées, une hausse de 69.

Le gouvernement Legault avait ordonné le 15 décembre dernier la fermeture des commerces non essentiels du 25 décembre au 11 janvier et forcé le télétravail pour les bureaux. Au moment de l'annonce, 959 personnes étaient hospitalisées en raison de la COVID-19 au Québec et la province recensait environ 1700 cas par jour.