Le CH saute sur la glace, Claude Julien forme ses premiers trios

L’instructeur-chef du Canadien de Montréal, Claude Julien, a pu former ses premiers trios à l’entraînement lors de la séance sur glace initiale de la saison 2020-2021, lundi, à Brossard.

Contrairement à ce que le directeur général Marc Bergevin avait indiqué dimanche, l'attaquant Tomas Tatar était présent. Bergevin avait fait savoir qu'il n'aurait pas terminé à temps sa quarantaine. Corey Perry brillait toutefois bel et bien par son absence, comme l'avait prévu le DG.

C'est le nouvel attaquant de puissance de l'équipe, Josh Anderson, qui semble avoir été ciblé pour compléter le duo formé de Jonathan Drouin et de Nick Suzuki, qui s'était montré prometteur lors des séries éliminatoires.

Phillip Danault a retrouvé ses ailiers habituels, Brendan Gallagher et Tatar. Jesperi Kotkaniemi était pour sa part entouré de Tyler Toffoli, embauché au cours de l'été à titre de joueur autonome, et de son compatriote Joel Armia.

Artturi Lehkonen, Jake Evans et Paul Byron formaient la quatrième unité, alors que Michael Frolik, Ryan Poehling et Jordan Weal occupaient les rôles de substituts au sein du dernier trio.

Julien a d’ailleurs indiqué que la formation qui amorcera la saison, dans moins de 10 jours, devrait être très semblable à celle présentée lundi.

Weber - Chiarot

Edmundson - Petry

Romanov - Kulak

Mete - Ouellet — Marc-André Perreault (@MA_PerreaultTVA) 4 janvier 2021

«C’est un petit peu ce que vous avez vu [lundi]. On a décidé d’utiliser le format qu’on a présentement, donc cinq trios et huit défenseurs. Il y aura le "taxi squad" et plusieurs choses peuvent arriver, mais on a essayé de se retrouver le plus près possible des joueurs qui feront partie de l’équipe cette année.»

«Cela dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres joueurs dans l’autre groupe [...] qui sont capables de venir nous donner un coup de main.»

Le Canadien entamera la campagne le 13 janvier à Toronto.