Le maire Benoit Dorais a eu la COVID-19

Le numéro 2 de la Ville de Montréal, Benoit Dorais, a contracté la COVID-19 quelques jours avant Noël, a appris le «24 Heures».

Le président du comité exécutif de la Ville de Montréal et maire de l’arrondissement du Sud-Ouest a été déclaré positif au coronavirus le 19 décembre dernier.

Benoit Dorais a notamment souffert de difficultés respiratoires, de maux de tête et de fatigue. Il n'a désormais plus aucun symptôme et sa période d'isolement est terminée.

Le virus n’a toutefois pas empêché le bras droit de Valérie Plante d'exercer ses fonctions d'élu, lui qui a notamment pris part à la séance du comité exécutif par visioconférence le 23 décembre dernier tout comme l'ensemble de ses collègues.

Le protocole de la santé publique a été rigoureusement suivi et ce cas n’a entraîné aucune contamination chez les élus et les employés de la Ville, souligne la porte-parole du comité exécutif, Laurence Houde-Roy.